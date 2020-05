Brian tiene varios sueños por cumplir

Brian Negro se sorprendió a fines de 2019 cuando el entrenador Gustavo Álvarez lo incluyó dentro del 11 inicial. Días después, el defensor que era titular inamovible en la reserva, pero no era considera en el plantel superior, cumplió su sueño de debutar en la máxima categoría del fútbol argentino. Alcanzó la meta el 8 de diciembre pasado, ocasión en la que Patronato perdió 1 a 0 como local ante Vélez Sarsfield.

Ante el Fortinero el oriundo de Federal ofició de marcador de punta izquierdo. Más allá que en reserva se venía desarrollando en la zaga central Brian ganó experiencia sobre el lateral en su paso por Atlético Paraná en el Torneo Federal A.

“Disfruté mucho ese partido. Más que nada porque mi familia pudo estar en la tribuna. A pesar del resultado fue un sueño cumplido”, rememoró el defensor, quien confesó que la pilcha de esa historia está en su poder. “Ese día hizo mucho calor y en el entretiempo pedí otra camiseta. A las dos las tengo. Una de ellas la encuadre y la otra la guardé”, relató Negro, en diálogo con Ovación.

brian.jpg Brian Negro sueña con sumar minutos en Patronato

Ante Vélez Brian cumplió con el libreto. Redondeó una actuación aceptable. Mostró decisión cuando se sumó al circuito ofensivo. Personalidad al momento de marcar. No obstante no volvió a ser convocado por el entrenador del Rojinegro. Retornó a reserva, donde continuó sumando ritmo de competencia. “Son momentos”, dijo Brian, desdramatizando la situación y aceptando las reglas del juego. “Fue una semana atípica porque era el último partido del año y el entrenador puso en cancha lo mejor que vio en la semana de entrenamientos. Esa semana me sentí muy bien y creo que él me puso en el equipo por eso. No me conocía, aunque habiá visto a la reserva cuando jugamos en Mar del Plata ante Aldosivi. Si sabía algo de mi fue por ese partido. Pero también sabía que jugué de 3 en e Federal A. Los colaboradores me hablaron toda la semana, me dieron la confianza y estuve en el equipo”, revivió.

Brian es uno de los jugadores a los que se le vence el contrato el próximo 30 de junio. El defensor es consciente que el final de ciclo en barrio Villa Sarmiento es una posibilidad. “Firme contrato hace tres años y se está por terminar. Me pongo a pensar si me van a tener en cuenta porque quieren darle espacio a los jugadores del club o si priorizarán a los futbolistas con mayor experiencia. No se que sucederá. Estamos todos en un momento de incertidumbre. No he hablado con nadie y estamos todo en la misma situación”, recalcó. Dentro del panorama de incertidumbre, el defensor adopta una postura optimista y confía en prolongar su vínculo labora. “Tengo presente todas las alternativas, pero no me puse a pensar de lleno en eso. Soy bastante optimista y pienso en positivo. Si bien jugué poco en Primera lo hice mucho en Reserva y con buenos rendimientos. Por eso creo que estoy para seguir. Para eso estoy entrenando en la cuarentena, para volver de la mejor manera”, aseveró. El pibe de Federal no se conforma con haber efectivizado el sueño de tener su bautismo en la Superliga. Es ambicioso. Pretende seguir en el plantel para pelear por un lugar. “Mi deseo es seguir en Patronato. Si bien cumplí el sueño de debutar como quería, porque hice todas las inferiores en el club, me gustaría afianzarme y poder jugar muchos partidos. Es uno de los tantos sueños”, apuntó Brian, quien arribó a la entidad de barrio Villa Sarmiento a los 16 años proveniente de Talleres de Federal.

Con todas las pilas. Brian realiza el aislamiento social preventivo y obligatorio en el norte entrerriano. En la casa de sus padres lleva la puesta a punto. La rutina se hace larga y tediosa por el contexto en el que está llevando adelante los ejercicios. Aunque esto no apaga la llama. El entusiasmó es el mismo de siempre. “Es algo que vengo haciendo hace mucho, pero además me gusta. Es un hábito y una motivación, pero a la vez sabemos que no estamos de vacaciones. Somos consciente que todos regresaremos con un nivel inferior al que teníamos, pero intentamos hacer llevadero la cuarentena para volver de la mejor manera”, aspiró. Particularmente regresaré con un nivel inferior porque no he tocado la pelota en estos días. No tengo mucho espacio para entrenar dado que no cuento con un patio grande. De todos modos retornará con más ganas. Cada vez estoy mas ansioso y con más ganas de volver”, resaltó.

No se confía. Federal es uno de los departamentos de la provincia donde no se han registrados casos de infectados de coronavirus. Brian no se confía con las estadísticas. Por eso cumple a rajatabla con la cuarentena. “Hace un par de días hubo un rumor sobre un caso, pero se descartó. Igual, no hay que relajarse porque el virus puede estar en cualquier lado. Siempre es mejor prevenir que después lamentarlo”, valorizó. “El temor se está yendo en la sociedad. De hecho hay personas que realizan vida normal. De todos modos la mayoría cumplen con la cuarentena. Por eso hay muy pocos casos en la provincia”, redondeó la idea.