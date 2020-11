Patronato.jpg Brian Negro, posando junto al 11 inicial de Patronato UNO / Juan Manuel Hernández

En su segundo juego en Primera División y en el primero en su posición natural le devolvió la confianza que el DT depositó en él. Le respondió, desde el escenario, que no se equivocó en brindarle una oportunidad. “Me sentí muy bien”, confesó Brian, en diálogo con Ovación.

“Rescato más cosas positivas que negativas. Hacía mucho tiempo que no jugaba 90 minutos. El último partido completo fue en reserva, que no es la misma intensidad. Más allá de haber realizado completa la pretemporada tenía la preocupación por haber estado inactivo durante tanto tiempo. Además porque enfrentamos a un equipo complicado como Gimnasia, que hizo un partido parejo, de ida y vuelta, y muy friccionado”, analizó.

La comunicación con sus compañeros fue uno de los pilares de una buena presentación de Brian, que, con voz de mando, guió al equipo en forma constante. “Me gusta ordenar para correr menos y evitar un desgaste innecesario. Con muchas palabras y hablando con los compañeros solucionamos un montón de problemas. Hace rato que aprendí esto y no sólo lo adquirí en reserva, sino también en mi paso por el Federal A. Además, siendo un pibe con dos partidos en Primera División los compañeros me llevaron el apunte. Eso también es positivo”, resaltó.

El empate ante el Lobo marcó el final de una seguidilla de tres derrotas consecutivas. Si bien ese con ese marcador Patronato quedó sin posibilidades de acceder a la Zona Campeonato, el punto no es un premio menor después de haber jugado en inferioridad numérica durante 60 minutos. “El punto sirve porque sacamos adelante el partido después de haber jugado una hora con 10 jugadores. Pero si llegábamos anotar el gol en la jugada del final anímicamente podía llegar a cambiar mucho la situación”, se lamentó.

Esa acción alimentó el ego del Rojinegro, que buscará desquitarse el viernes ante Huracán, en Parque de los Patricios. “Tenemos que estar tranquilos porque cambiamos la cara. Al equipo no le faltó actitud y a Huracán iremos a meter la mismas ganas, la misma actitud y con un poco más de juego lo llevaremos adelante para ganarlo”, se entusiasmó Brian, que quiere prolongar su estadía en la alineación inicial.

“Siempre me veo adentro del equipo”, chapeó. Me tocó jugar con Gimnasia, pero si no hubiera jugado arrancaba esta semana con la ilusión de formar parte del 11 o entre el grupo que viaja. De donde me toque estar, sumaré de la misma forma. Al fin y al cabo el que gana es el equipo”, concluyó.