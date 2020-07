Brian Negro quiere ganarse su lugar en Patronato

Brian Negro era uno de los futbolistas que debía prolongar su vínculo en Patronato. Su contrato anterior, el primero en su carrera profesional, expiró el pasado 30 de junio. Su anhelo era continuar en barrio Villa Sarmiento. El defensor que realizó inferiores en el Santo no se conformaba con el hecho de haber gozado de su bautismo en Primera División en el último encuentro oficial del 2019. Iba por más.

“Mi deseo es seguir en Patronato. Si bien cumplí el sueño de debutar como quería, porque hice todas las inferiores en el club, me gustaría afianzarme y poder jugar muchos partidos. Es uno de los tantos sueños”, contó Brian a Ovación el 11 de mayo. Dos meses después de ese testimonio, el oriundo de Federal extendió su estadía en el representante entrerriano que compite en la elite por los próximos 18 meses.

De esta manera el tren pasa nuevamente en el camino de Negro, que asciende a la unidad. Ahora intentará aprovechar la oportunidad que se le presenta en su derrotero. Luchará por un lugar en la lista de futbolistas que concentra a la espera de cada desafío oficial para continuar progresando en su carrera. Ese es su pensamiento. Crecer constantemente superando los obstáculos que se le presentarán en el camino. “Esto recién comienza. El premio mayor puede ser otro”, indicó a Ovación el marcador central.

brian.jpg Brian Negro, en su casa en Federal

“Estaba con mucha incertidumbre hasta que Gustavo Abdala (gerente deportivo) me llamó unos días antes del 30 de junio para comentarme que querían que siga en el club. Me manifestaron que estaba en los planes del técnico y en la lista que había entregado para renovar. Me veían con muchas condiciones, con mayores posibilidades en este proceso. Este año y medio que renovaré estaré en el plantel de Primera División. Tendré poco rodaje en reserva por la edad y ellos están convencidos que podía darle algo al club y podía explotar ahora”, relató el marcador central, que también se presenta como una alternativa para el lateral izquierdo.

—Te vino el alma al cuerpo.

—Más que nada porque quería saber qué iba a pasar con mi futuro. Estaba más apurado y ansioso por saber si seguía o no. Quería seguir, pero estaba la incertidumbre porque pasaban los días y uno no sabía qué iba a pasar después del 30 de junio.

—Ahora la meta es ocupar lugar entre los 18 que firman planillas.

—Mínimamente, entre los suplentes. Ese es mi pensamiento. En reserva tengo muchos partidos disputados. Y como en su momento me dieron lugar ahora quiero darle espacio a los más chicos que vienen de abajo, porqué hay muy buenos jugadores. La idea es pelear un lugar siendo parte del plantel y no entrenar sabiendo que jugaré en reserva el fin de semana.

Brian Negro Patronato.jpg UNO / Diego Árias

—¿Ansioso por volver a entrenar junto al plantel?

—Ya estaba ansioso. Se hicieron muy largos estos meses por la pandemia, pero ahora ya renové. Sé que estaré en el club y me puse a pensar de nuevo en el equipo. Quiero volver a entrenar y ahora, supuestamente y si va todo bien, arrancaremos en agosto.

—¿En qué has progresado en todo este tiempo?

—Cambié mucho la cabeza. Por eso estoy preparado para lo que me toque. No poder afianzarte cuando estás varios años entrenando con el plantel te juega mucho la cabeza. Asimismo siempre me mantuve tranquilo. Eso me permitió debutar en Primera. Pero antes me fui un año a préstamo a jugar en el Federal A que es una muy buena categoría. En lo personal progresé mucho en lo físico, pero lo que más valoro es que superé todas las adversidades.

—¿La renovación del contrato es un premio a la perseverancia?

—Puede ser un premio por todos los años que vengo luchando. Pero esto recién empieza, el premio mayor puede ser otro. Esto me viene muy bien para mi cabeza, para saber que me dan otra oportunidad para afianzarme que es lo que quiero. Se que puedo llegar estar en el equipo, en el banco de suplentes o en el plantel. Aportaré desde el lugar me toque. Siempre lo haré de la mejor manera.

—¿En qué te apoyaste para fortalecerte?

—En varias cosas. Por un lado siempre intento no realizar la misma rutina. Entrenar o ir a mi casa, porque eso me puede jugar en contra. Trato de pensar en otras cosas, ir al gimnasio aparte del entrenamiento. Mi familia también siempre me ayudó desde el primer día. Siempre pienso todo lo que he luchado y eso es una motivación extra. Recuerdo cuando llegué a Paraná desde chico, terminar la escuela en Paraná, los colectivos que tomé para ir a entrenar, con calor y frío. Cuando se me viene el mundo abajo rememoro todos esos momentos y ahí la motivación se agranda —

Revivir todos esos momentos de sacrificio te alimenta

—El sacrificio que hice junto a mi familia fue muy grande. Recién ahora está dando sus frutos. Pero este camino todavía no terminó.