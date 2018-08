Brian Negro: "Me motivó mucho que me tengan en carpeta"

Brian Negro es uno de los jugadores que fueron cedidos a préstamo por Patronato a Atlético Paraná . El defensor de 20 años se sumó al plantel del Decano sobre el cierre de la primera semana de pretemporada que el Rojiblanco encara con vistas a su participación en el Torneo Federal A. El central que nació en Bovril, pero se crió y creció en Federal, no tomó como un retroceso en su carrera cruzar la vereda. Observó con buenos ojos la posibilidad que se le presentó. Lo considera una buena ocasión para adquirir rodaje en otro nivel.

"Me motivó mucho que me tengan en carpeta. Desde hace un par de meses que comenzaron los rumores y al final se terminó dando. Llamaron al club, preguntaron si podía ir como refuerzo para jugar el Federal A. Además, hablé con Iván Furios y él me terminó de convencer. Ahora el desafío es ver si estoy a la altura de poder jugar un torneo tan friccionado y complicado como este", explicó Negro en diálogo con Ovación.

El defensor venía de tener acción en el campeonato de la división reserva. De todos modos sentía la necesidad de adquirir protagonismo en un torneo donde hay futbolistas con mayor recorrido. "La idea es poder sumar un poco más de experiencia con jugadores mayores. En reserva cambia el reglamento para este torneo y se achican las edades. El Federal A es una buena medida para poder jugar con gente de experiencia que habrán podido jugar en Primera División, B Nacional y ahora están en el Federal A", argumentó.





Brian estaba transitando la parte final de la pretemporada con el Rojinegro. Ahora atraviesa la parte más intensa de entrenamientos con el Rojiblanco. "Es duro, pero es lindo. Se hace llevadero y no es estresante por la predisposición y buena onda de todos", aseguró. Luego agregó: "No somos un plantel con muchos jugadores de nombre, pero hay un buen grupo humano más allá de lo futbolístico. En esta semana observé una gran predisposición porque estamos todos juntos en esto. Poniendo un poco de cada uno vamos a lograr cosas importantes".

Dentro de un escenario con muchísima humildad, Negro remarca que todos tienen en claro el contexto y cuál es la misión. "Más allá de lo que estamos por jugarnos grupalmente, cada uno está en distintas posiciones y cada uno pelea cosas distintas. Poniendo cada uno su granito de arena nos ayudaremos", se entusiasmó.

Brian remarcó que el consejo de Iván Furios fue importante en la decisión de aceptar el ofrecimiento que recibió desde barrio San Martín. "El Pelado es un excelente compañero. Más allá de lo futbolístico, es el que une al grupo en un 90 por ciento. Es él quien te habla, te caga a pedos, te aconseja. No solo a los más chicos, sino también a los más grandes. Por eso miro mucho como trabaja él, los consejos que nos puede llegar a dar. Todavía no he tenido chance de hablar sobre una cuestión posicional o futbolística, pero creo que en este año que compartiremos en Atlético Paraná aprenderé muchas cosas de él, como del resto de los compañeros", subrayó





Por último, habló sobre el objetivo colectivo que se proponen en este desafío: "Todos nos planteamos tener un buen torneo. El plantel ya se cerró y estamos armando un buen grupo porque se nota la buena onda que hay en el vestuario. El objetivo será pasar de ronda y, porqué no, pelear un ascenso".