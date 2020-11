Brian Duarte: "Quiero ayudar a mi familia y hermanos"

Brian Duarte.jpg Brian Duarte jugó la B Nacional con la camiseta de Atlético Paraná

Luego agregó: “Gracias al Memo Borghello yo conseguí representante y él me preguntó si me quería ir. Los dirigentes ahí en Paraná nunca me hablaron para firmar contrato ni nada. Yo jugaba B Nacional y ningún dirigente se me acercó a hablar ni nada así que mi representante decidió que venga a probarme a Unión. Vine un lunes, hicimos fútbol con Primera y me fue bien. En ese tiempo estaba Eduardo Magnin en Reserva. Después me dijeron venite toda la semana y yo el martes me tenía que presentar en Talleres de Córdoba. Estuve del martes al viernes en Talleres donde quedé en Quinta entonces hablé con el representante y él me dijo que la decisión era mía, o jugaba en Quinta en Talleres o en la Reserva de Unión. Vine un sábado, jugamos de nuevo con Primera y marqué un gol. Magnin me dijo quedate y ahí tomé la decisión de quedarme en Unión por estar en Reserva, a un paso de Primera. Hice dos pretemporadas con Primera, jugué amistosos con ellos y Copa Santa Fe donde fui al banco. Ahora estoy con Reserva y cuando el Vasco (Azconzálbal) necesita voy a Primera”.

Firmar contrato con un club y estar cerca de Primera es algo muy valioso y tranquilizador para cualquier jugador y Duarte no es la excepción: “Para mí firmar contrato con Unión significa mucho y me pone muy feliz. Fue un alivio para mí porque soy 99 y nos tenía que ha- cer contrato sí o sí en junio, pero con todo esto de la pandemia lo extendieron hasta diciembre. Se me dio de firmar ahora y yo sé que no me tengo que quedar acá, sino que debo seguir para adelante. Sé que es muy lindo todo, pero hay que seguir metiéndole, seguir entrenando porque firmar contrato es algo que siempre soñé”.

Brian Duarte.jpg Brian Duarte debutó en la red en la división reserva Gentileza: Prensa Unión

“Las metas que me propongo es debutar en Primera, ya sea acá como en otro club y después creo que lo que más sueña un jugador es poder jugar en la Selección Argentina y representar esa camiseta. Otra cosa que quiero es ayudar a mi familia, a mis hermanos. Ir de a poco ayudándolos porque son los que siempre me acompañaron y estuvieron".