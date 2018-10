Brian Arregui: "Comencé en el boxeo como un juego"

Brian Arregui le aportó una medalla dorada a la delegación argentina que compite en los Juegos Olímpicos de la Juventud. El pugilista nacido en Villaguay vivió el miércoles el momento más emocionante de su carrera al coronarse campeón de la categoría Welter.





Arregui comenzó su recorrido en el deporte de los puños cuando apenas tenía 9 años. En ese entonces no imaginaba alcanzar la gloria. Tampoco lo proyectaba. Su intención no era brindarle al boxeo argentino un campeón olímpico después de 70 años. "Comenzó como un juego. No le daba demasiada importancia", confesó, en declaraciones a radio 97.1 La Red Paraná.









Su entusiasmó comenzó cuando los resultados expresaban su sacrificio. Fue transitando paso a paso, sin desesperarse, pero lo hizo con firmeza. "Fui entrenando, poniendo objetivos que los fui cumpliendo de a pocos hasta que llegó tiempo de estar en la selección. Fuimos competencia en competencia adquiriendo experiencia. Después salimos del país buscando más experiencia para foguearnos. Gracias a Dios se dio todo de la mejor manera y ayer pudimos conseguir el oro", agradeció.

Arregui redes.jpg





Brian recordó el esfuerzo que realizó en los meses previos a la competencia olímpica. "Fue muy complicado dejar a mi familia, ver a mi hija una ver al mes. Pero tenía muy en claro el objetivo y ayer quedó reflejado todo el sacrificio arriba del ring", aseveró.





En los juegos el pupilo de Darío Pérez contó con el aliento de su familia. "Estuvieron en las tres peleas. Arriba del ring observé que estaban muy emocionados. Después me acerqué a brindarle un abrazo a todos. Eso me llenó el alma", resaltó.

arregui flia.jpg

Embed ¡Un festejo muy especial!



Así celebró Brian Arregui la medalla de oro conseguida junto al público argentino y a su hija.#Boxeo #BuenosAires2018 pic.twitter.com/lpbkIfvn5a — Buenos Aires 2018 (@BuenosAires2018) 17 de octubre de 2018





Arreguí, que en 2016 fue galardonado por los premios UNO en su Villaguay natal, contó cuales son sus planes para el futuro. "Ahora solo quiero descansar un rato con la familia. Después quiero seguir fogueándome con el amateurismo. No me apresuro por ingresar al profesionalismo. Siempre voy con pasitos corto, pero muy firme", concluyó.