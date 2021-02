Brasil será el nuevo destino de Francisco Solá

Antes de volar, el luchador que posee tres combates de MMA (dos triunfos y una caída), pasó por UNO y contó todos los detalles de este nuevo paso en su vida deportiva.

“La verdad que fue una decisión bastante loca porque pasaron muchas cosas. Me quedé sin laburo y no salían peleas, todo estaba parado. Es más, en un momento pensé en no seguir entrenando porque en las peleas acá no se gana mucho y yo estaba sin trabajo. Es mucho esfuerzo y dedicación para no conseguir lo que uno quiere. Fue una locura de mi novia que vio una aplicación de UFC (Ultimate Fighting Championship) donde se buscaban peleadores. Entonces mandamos enseguida el currículum y lo hicimos todos los días. Por ahí vimos un comentario de Guillermo Atenas, quien tiene un luchador que está por ingresar al UFC y en una de esas casualidades de la vida mi novia le pregunta si había alguna posibilidad de entrenar allá en Brasil y a la semana él nos contestó que no había ningún problema y que nos espera”, relató.

MMA.jpg Antes de viajar a Brasil Francisco Solá habló con Ovación. UNO / Mateo Oviedo

"Enseguida nos pusimos en contacto y él nos dio la oportunidad de ir y trabajar en su gimnasio. La verdad que muy agradecido a él porque encima ya nos consiguió pelear en un ámbito internacional”, agregó.

Solá trabajará y entrenará en el gimnasio. Hará lo que sea por permanecer y alcanzar sus objetivos: “Yo ya lo tengo decidido. Tengo el apoyo de mi familia y de mi novia fundamentalmente. Ella es la que me banca en todo esto. Si tengo que barrer, lo haremos. Vamos a estar dedicados y vamos por un sueño”.

Después de un largo recorrido, el paranaense no tendrá descanso ya que el 21 competirá dentro del mundo del jiu jitsu. “Nos avisaron que el 21 hay un torneo de jiu jitsu, algo normal para ellos allá así que vamos con el kimono preparado en la mochila para hacer unas luchitas. Después ya me dijo Atenas que empezamos a entrenar con todo”.

En plena pandemia no hubo otra que entrenar porque las competencias estaban caídas. “Le estuve metiendo mucho en el gimnasio con mi entrenador Claudio Pioto y también con Wenceslao Mansilla en la parte de boxeo. También le metí un poco más al jiu jitsu porque es donde ellos se especializan. No quiero ir blandito”.