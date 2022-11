Brasil dio la lista de convocados para el Mundial

Los convocados de Brasil para el Mundial de Qatar 2022

Arqueros

Alisson (Liverpool)

Éderson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Defensores

Danilo (Juventus)

Daniel Alves (Pumas)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Thiago Silva (Chelsea)

Marquinhos (PSG)

Éder Militao (Real Madrid)

Bremer (Juventus)

Mediocampistas

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimaraes (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Delanteros

Neymar (PSG)

Vinicius (Real Madrid)

Richarlison (Tottenham)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Jesús (Arsenal)

Antony (Manchester United)

Pedro (Flamengo)

Rodrygo (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

El fixture de Brasil para el Mundial de Qatar 2022

Grupo G

Fecha 1: 24/11 a las 16.00: Brasil vs. Serbia

Fecha 2: 28/11 a las 13.00: Brasil vs. Suiza

Fecha 3: 02/12 a las 16.00: Brasil vs. Camerún

LA BAJA DE BRASIL

La Selección de Brasil sufre una baja de última momento que significa la perdida de uno de sus máximas figuras de cara al inminente Mundial Qatar 2022. Philippe Coutinho ni siquiera pudo estar en el banco para el duelo del Aston Villa ante Manchester United por Premier League y se confirmó que no podrá estar en la inminente Copa del Mundo.

O Mágico era una de las dudas de Tité pensando en la lista de 26 convocados final pero en el día de ayer sufrió una lesión en su cuádriceps derecho que lo tendrá -por lo menos- seis semanas afuera de las canchas y corta su sueño de volver a defender la Verdeamarela en una cita mundialista, según TNT Sports Brasil.

Unai Emery -nuevo entrenador del equipo del Dibu Martínez y Emiliano Buendía- habló sobre la lesión sufrida por el ex-jugador del Barcelona y Liverpool. “Coutinho está lesionado en el cuádriceps. No sé cuánto tiempo estará de baja, pero no pudo jugar y no va a jugar hasta después del parón. Es una lesión muscular”, describió el entrenador español.