Boxeo: Musculito ya se mueve dentro del cuadrilátero

Tuvo su debut profesional el año pasado y esta temporada arrancaba con gran proyección para el púgil concordiense Leandro Blanc. Musculito ganó en marzo su tercera pelea –todas por la vía del knock out– en el campo rentado ante el chileno Ramón Velázquez por el título sudamericano y se abría un año lleno de desafíos. Pero la llegada de la pandemia lo obligó a parar y hoy es momento de volver.

Tras dos meses de inactividad, el boxeador de la categoría Mini Mosca recibió el okey por parte del ejecutivo municipal de la Capital del citrus y se está comenzando a mover. “Es algo duro porque nos afecta a todos en general. Al principio como todos, parado sin poder entrenar, después pudimos hablar con el intendente (Alfredo) Francolini y pudimos retomar nuestro ejercicio. De a poco nos vamos moviendo, para ver cómo continúa todo. Las ganas están para pelear, que vuelva todo a la normalidad, pero se ve que esto va para largo”, expresó a Ovación.

Respecto del parate que tuvo en este tiempo, indicó: “Estuvimos más de tres semanas, bastante tiempo para un boxeador. Se podía hacer poco y nada durante la cuarentena, era más musculación porque espacio en mi casa como para colgar una bolsa no tengo. Algo traté de hacer como para no quedarme parado”.

Musculito destacó que con su entrenador Roberto González tiene contacto de manera permanente: “Me acompañó de venir a entrenarme en mi casa y ahora en el gimnasio está yendo pero no muy seguido, porque está dentro de las personas de riesgo por esta enfermedad”. La tarea actual de su preparación pasa solamente por lo físico, “en cuanto a lo técnico lo mayor que hago es manopleo por ejemplo, porque no tenemos permitido hacer sparring con otro compañero. Igualmente, al gimnasio no está yendo nadie, solo yo puedo ir, así nos arreglamos. De todas maneras le metemos mucho ritmo. No es lo mismo que tener a algún compañero, pero igual la vamos llevando”.

El púgil de 27 años se ilusionaba con el comienzo del año tras vencer al chileno Velázquez en Concordia. "El año pasado ya lo habíamos terminado muy bien y este año tuvimos la oportunidad de pelear por un título Sudamericano, estábamos embalados por el buen camino. Al ganar ese título se iban a abrir muchas puertas, íbamos a tener más oportunidades, pero pasó lo que pasó", destacó. Al mismo tiempo, agregó: "Después de esa victoria estábamos hablando para defender el título en abril en Concordia, pero también estaba la chance de hacer una pelea por el título argentino. Todavía no había ningún rival, pero si era por el título argentino había chances de que sea Nicolás Liendro".

Consultado sobre si tienen alguna previsión de lo que pueda suceder al mediano plazo, Blanc expresó: “Lo único que tenemos que hacer es esperar. Las ganas están, todo deportista en su disciplina quiere tener la habilitación para entrenar y competir, pero por el momento no sabemos qué sucederá”. Cabe destacar que en su etapa de boxeador amateur, Musculito integró el plantel de la Selección Argentina y entre sus grandes recuerdos está haber representado al país en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. “Desde setiembre del año pasado que pasé al campo rentado de profesional dejé de ser parte de la Selección, de la cual guardo grandes recuerdos. Mantengo contacto con toda la gente de la Selección por la buena relación que teníamos, pero ya soy profesional, por lo que estamos muy enfocados en eso”, confió.

Por último el boxeador concordiense destacó que volcarse al profesionalismo le llegó en un momento justo de su carrera deportiva. “Más allá de la edad influye mucho la experiencia que uno ha tomado en estos seis años que integré la Selección en distintos torneos y me permitió llegar maduro para pelear por un título sudamericano. Ahora solo debemos esperar y saber cuándo podremos volver al cuadrilátero”, finalizó.