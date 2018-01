Boxeo: El Patón dejó su saber en una clase abierta

El Team Peligro Camioneros, la escuela de boxeo que lleva adelante el púgil profesional Wenceslao Mansilla, concretó el sábado, a pesar de la lluvia que azotó a Paraná, la exhibición que tuvo como protagonista a Gonzalo Basile. El Patón, que además descansó en las Termas de María Grande durante su estadía, fue la figura de la noche y logró transmitir todos sus conocimientos hacia los deportistas que recién se inician en esta apasionante actividad.





OVA 09 F1.JPG





"La verdad que estoy muy contento y muy agradecido por la invitación al compañero y secretario general del sindicato Jorge Fillol. Lo que está haciendo por el deporte y los afiliados es extraordinario porque gracias a esto incentiva a los chicos que tienen un sueño. Esto ayuda mucho porque te saca de muchos malos hábitos que hay hoy en día en la calle", le dijo este domingo Gonzalo Basile a UNO después de haber pisado la capital entrerriana.





El Patón, campeón de Peso Pesado Latino de CMB, observó a los púgiles entrerrianos con muchas ganas y entrega. "Pude estar y conocer a Wenceslao Mansilla y vi a los chicos con muchas ganas. Subían al ring con muchas ganas a pesar que era una exhibición. Se notó la entrega de los muchachos y se los vio a todos como si fuese una pelea oficial. Fue una exhibición, pero ese detalle es para destacar. Es una escuela que recién se está iniciando, pero que en un futuro puede tener grandes valores", confió.





basile1.jpg





Basile no solo disfrutó de Paraná. También, junto a su familia, se dio el gusto de pasar por las Termas de María Grande. "Conozco la provincia y la verdad que Entre Ríos me gusta mucho. Anduve por varios lugares como Chajarí, Federación, Concordia, Gualeguaychú, Nogoyá y siempre fui bien recibido con el afecto de toda la gente. Ahora estoy en las Termas de María Grande y la gente se arrima y me pide fotos, charlamos y me preguntan que hago por acá. La gente te ve siempre en los medios y para ellos es extraño tenerte tan cerca. Ellos se arriman y a mi me gratifica mucho que la gente me muestre su afecto. El sábado me paso lo mismo en Paraná", cerró.





Por su parte, Wenceslao Mansilla, el encargado de la escuela, también puso en la balanza este evento y lo analizó. "El balance fue muy positivo y fue mucha gente a pesar de la lluvia. Nos toco armar el ring bajo el agua y la gente fue igual. Éramos cerca de 400 personas. También hay que destacar la presencia de Héctor Bergara y José Gómez. Fueron y acompañaron".





basile.jpg









Clases de manopleo en el ring

La actividad se desarrolló el sábado por la noche en el Sindicato de Camioneros. Hubo una intensa actividad en el ring para todos los alumnos de la escuela de boxeo que lleva adelante el púgil profesional de Paraná Wenceslao Peligro Mansilla





OVA 09 POSTAL NUEVA.JPG