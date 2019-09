Bordet hizo un reconocimiento al Gurí Martínez

El gobernador Gustavo Bordet entregó una placa en reconocimiento a su trayectoria deportiva al piloto automovilístico Omar `Gurí' Martinez, quien este fin de semana corrió su última carrera en el Turismo Carretera (TC), en Paraná.

En un encuentro que mantuvo en Casa de Gobierno, el mandatario felicitó al piloto entrerriano por su trayectoria de 25 años en el TC y por todo lo que le ha dado a la provincia durante su carrera deportiva.

“Estoy muy contento, creo que fue un fin de semana inolvidable para mí; y ahora, haber recibido este reconocimiento me pone muy feliz, después de 25 años de haber estado corriendo en el Turismo Carretera”, dijo Martínez tras el encuentro.

Comentó que el mandatario “me felicitó por la trayectoria, por todos estos años representando a la provincia; estoy agradecido, se que le gusta el deporte y me agradeció por todo este tiempo que he estado en el TC y por lo que le he dado a la provincia, de lo que por ahí uno no toma dimensión”.

Luego, agregó que “lo del fin de semana fue algo emotivo, la despedida, es difícil para cualquier deportista decir esta es mi última carrera, pero después de casi dos años que no corría en el TC entendía que este era el momento”.

De todos modos, afirmó que seguirá “como piloto en la categoría de las TC Pick Up hasta fin de año; no se el año que viene, pero voy a seguir ligado al equipo, trabajando con los pilotos que hoy están en él y acompañando a mi hijo que está arrancando en el TC Mouras, tratando de enseñarle lo más que pueda”.

Finalmente, instó “a quienes les gusta el automovilismo a que nunca bajen los brazos, todo llega y con esfuerzo y dedicación se logran las cosas. Cuando yo arranqué en el TC, allá por el año 97, que vino a Paraná, éramos los únicos entrerrianos que estábamos en la categoría y ver hoy a muchos chicos que están corriendo me pone muy contento, porque habla a las claras de lo bueno que es el automovilismo en la provincia, de lo que son las escuelas de karting y del nivel de pilotos que hay; creo que va a haber muchos representantes que vendrán y que tiene hoy la provincia después de mi retiro”.

En el encuentro con el mandatario también estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta; y el secretario de Deportes, José Gómez”.