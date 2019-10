Bonell: "En la quinta vamos a marcar tendencia"

Echagüe presentó anoche el equipo y la indumentaria que utilizará en la próxima Liga Argentina de Básquetbol. Cada vez falta menos para el inicio de la temporada y el plantel de Oscar Cachi Bonell está en un proceso de formación y con la expectativa de ser competitivo y protagonista. El debut será el 24 en Ceres ante Atlético y el DT pidió “paciencia” a los hinchas y aseguró que el equipo se verá a partir de la quinta fecha. Entusiasmado y seguro, Cachi, habló con UNO sobre los roles, el liderazgo positivo de los referentes y del juego ideal que pretende con el Negro en su segunda temporada al mando.

—¿Como están viviendo la recta final de la preparación?

—El hecho de que hayamos armado un equipo que a priori aparece como competitivo, nos genera muchas expectativas tanto a nosotros como a la gente. Se percibe en el ambiente y en el entorno. Lo que estamos haciendo en estas dos semanas es terminar de hacer todos los ajustes. El hecho de que sea un equipo recién formado porque todos los jugadores vienen de distintos equipos hace que tengamos que ser más puntillosos en cuanto a los detalles, porque evidentemente los roles no están definidos y es como tener que empezar de cero y cada jugador tiene que entender cuál es su papel dentro del equipo y cuáles son las mejores opciones y cuáles son las debilidades que tiene cada jugador y el equipo como tal.

—¿Qué Echagüe querés en la cancha, cuál es el ideal?

—Primero que sea un equipo comprometido con la institución. Que no le dé lo mismo venir a cumplir un horario; segundo que defensivamente sea un equipo agresivo. Tenemos que trabajar para recibir de 75 puntos para abajo. Tenemos un equipo ofensivo, pero tampoco es que tenemos un poder de gol superior. Creo que vamos a andar por los 80 puntos de promedio. Y tercero que ofensivamente sea un equipo ordenado, que corra la transición, pero que sepa cuándo tiene que parar la pelota y que sea un equipo solidario. Pusimos una frase antes del partido amistoso con Olimpia que decía “La mejor virtud del equipo es saber qué jugador es el mejor ubicado para lanzar”. Y la puse en tiempo pasado porque el equipo ya la encontró. La trae en sus raíces y en eso no tenemos que trabajar, es más a veces le tenemos que pedir que sean más egoístas.

—¿En esos roles el liderazgo es de Ale Zilli, Bruno Oprandi y Agustín Carnovale?

—Ya lo están encabezando, sobre todo Zilli y Oprandi. Agustín viene un poquito más atrás porque es su característica personal. Pero sí, Bruno y Alejandro no te dejan pasar una; a mí tampoco, así que bueno, eso hace que estemos todos con la cabeza abierta.

—¿Cómo es convivir con un referente que vuelve al club que lo vio nacer?

—Alejandro lo marcó desde el primer entrenamiento: todo lo que él significa para el equipo y la institución. Para nosotros es muy bueno porque tenemos un líder positivo que quiere ganar y quiere que le vaya bien al equipo. No piensa sólo en él sino que también piensa en el entorno y eso está bueno. En el equipo anterior teníamos un líder como Frederick que pensaba demasiado en él. Y esa diferencia es muy importante, sobre todo en el día a día.

—¿Si tuvieras que hablarle al hincha de Echagüe, qué le dirías?

—La otra vez le decía a un colega que el equipo se va a ver en la quinta fecha. En la quinta fecha de partidos oficiales es donde se va a estar jugando por algo importante. Por eso les pido paciencia en los primeros juegos porque hay otros equipos en la Liga que se armaron como nosotros y otros que han mantenido una base y han sumado fichas que los han jerarquizado. Por eso les pido paciencia, porque estamos buscando los roles y estamos tratando de llegar de la mejor manera al comienzo. Yo me tomo como límite la quinta fecha. Algunos me plantearon que el plazo es muy corto, pero creo que no. En la quinta fecha vamos a estar marcando una tendencia. Y después apoyo por el esfuerzo que hacen los dirigentes de la institución por el equipo que se armó y después porque hay un montón de cuestiones económicas y de organización que uno las ve y hay mucha gente atrás de eso. Ese compromiso y aliento del hincha lo vamos a necesitar.

Anoche se realizó la presentación

El plantel, los dirigentes y el cuerpo técnico realizaron una conferencia de prensa en el club de calle 25 de Mayo, donde se mostró la nueva indumentaria del histórico equipo.