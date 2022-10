Bombazo: Gabriel Heinze será el próximo DT de Newell's

Gabriel Heinze será confirmado como nuevo DT de Newell’s en las próximas horas

Godoy Cruz (2015)

En el mes de junio de 2015, sin tener todavía el título hablitante de entrenador, asumió la dirección técnica de Godoy Cruz. El 26 de septiembre fue destituido del equipo al perder contra Club Olimpo. El hecho de que Heinze no haya tenido el título de entrenador (19 materias) influyó mucho en su salida. Principalmente porque no podía entrar como DT a los partidos y tenía que mirarlos desde la platea. Esto generó el repudio de la hinchada de Godoy Cruz y también una últimamente mala relación con el presidente del club, lo que selló su despido del club en unas pocas fechas. "El problema del carnet es que estoy cursando, se está tramitando un permiso". Antes del último partido con Heinze al mando, los hinchas de Godoy Cruz hicieron un banderazo en Mendoza en contra de Heinze, rezando "Gracias Heinze, pero necesitamos un entrenador con título".

Como consiguió trabajo en Godoy Cruz con brevedad, no llegó a tramitar un permiso provisorio para dirigir hasta terminar el curso de DT y fue expulsado del equipo antes de que termine de tramitarse.

Argentinos Juniors (2016 - 2017)

A pesar de su mala experiencia con Godoy Cruz, el 20 de junio de 2016 es confirmado como nuevo director técnico de Argentinos Juniors con la misión de devolver al club a la Primera División de Argentina.

Cuando llegó al club, fue duramente criticado por todos: Dirigentes, hinchas, periodistas etc. Los primeros partidos fueron duros porque la disconformidad de la hinchada era notoria, y a veces algún insulto se le escapaba a la gente de Argentinos Juniors. Nadie quería al Gringo principalmente porque no tenía experiencia como DT más que su corto paso por Godoy Cruz. En el inicio se vio más de lo mismo en Argentinos Juniors y Heinze generó dudas. En los primeros cinco partidos el equipo cosechó tan solo 7 puntos. Su relación con el presidente Malaspina iba de mal en peor, y cuestionado por la hinchada y los medios a Heinze le sobraban razones para abandonar la dirigencia de Argentinos Juniors.

Ya casi a mitad de torneo, el Gringo Heinze respondió con resultados. Jugadores que antes no rendían con la llegada del Gringo comenzaron a rendir al 100%, y con un equipo que salía jugando desde el fondo, dando mil pases y terminando el ataque con 6 o 7 hombres, los hinchas comenzaron a tomarle afecto. A tal punto que en la tribuna se cantaban canciones como: "¡Olé, olé, oleeeeé, Gringo, Gringoooo!". El Gringo "no se quebraba" con las primeras demostraciones de afecto. El equipo iba bien pero Heinze se acordaba de lo mal que lo trataron todos en sus primeros días en AAAJ. "Me putearon tanto, y nunca me quebraron, que ¿por qué les voy a creer los elogios?", decía desentendido de las canciones que le dedicaba la hinchada. A fines del 2016 los medios se referían a Argentinos Juniors La Gringoneta o Los Globetrotters de La Paternal. En el 2017 el equipo ya se iba acostumbrando a jugar bien y la ilusión era evidente. "Que de la mano, del Gringo Heinze, todos la vuelta vamos a dar". La respuesta del Gringo: "Más que los elogios, lo que valoro es el respeto que ahora me tienen".

Finalmente y luego de una emocionante campaña, el 8 de julio de 2017 logró ascender a Argentinos Juniors a la Primera División. Causando el asombro de propios y extraños. A tal punto que el presidente Malaspina, con quien al principio no tuvo una óptima relación, habló sumamente bien sobre el Gringo Heinze: "La clave ha sido creer en un proyecto. Debíamos realizar una revolución y debíamos profesionalizarnos todos. De Heinze nos atrapó su seriedad y su propuesta de potenciar a los chicos. Su ímpetu para superarnos día a día no sólo ha jerarquizado a los jugadores, sino también nos potenció a los dirigentes. Desde su arribo hemos mejorado mucho en temas de procedimiento de trabajo, por ejemplo".

Argentinos fue el equipo más goleador, así como también el menos goleado, el que más ganó y el que menos perdió. 4 fechas antes del final, el equipo ya había cosechado 81 puntos, que le alcanzaron para sellar su ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino. A los festejos por este ascenso se sumó Diego Armando Maradona, y en plena fiesta, el Gringo, con suma seriedad también aprovechó para hacer las paces definitivas con la dirigencia de Argentinos Juniors: "Me fueron a buscar cuando el club se incendiaba. Los dirigentes pusieron en juego cosas personales cuando pasamos momentos muy jodidos y eso tiene un gran valor. Quiero pedirles perdón por mi carácter y mis formas, que a veces llevaron a un camino áspero. La verdad que lo que hicieron ellos por la institución es enorme y por eso los hinchas tienen que estar tranquilos. Este equipo me llenó demasiado, nunca pensé que podríamos lograr lo que se logró. Fue un año muy duro, los jugadores y la gente se merecían esta alegría"

Una imagen importante de los festejos por el ascenso fue la de un hincha de Argentinos Juniors, que al finalizar el partido con Gimnasia de Jujuy, se metió en la cancha y comenzó a correr eufórico hacía donde estaba el Gringo Heinze y le dijo: "Peso 200 kilos. Corrí toda la cancha para abrazarte. Me quiero casar con vos".

Velez Sarsfield (2018 - 2020)

Firma contrato con Vélez hasta junio de 2020 intentando demostrar su ideología de juego.

Comienza con un triunfo frente a Defensa y Justicia por 1 a 0 pero con un pésimo juego, el cual sigue sin aparecer en las derrotas contra Chacarita y Patronato, sumado al empate sobre la hora con Belgrano. Sorpresivamente el equipo se lleva un gran triunfo de local frente a River por 1 a 0. A partir de ese momento Vélez solo perdió un partido (contra Independiente) y cosechó una racha de 9 partidos seguidos sin perder con 4 victorias y 5 empates, ubicándose en la mitad de la tabla con 38 unidades. Desde que asumió en Velez, fecha 13 hasta la finalización del campeonato contó con un número 9 quien aportó la cuota de gol necesaria para evitar el temido descenso. Ya en la Superliga 2018-19, el equipo evidencia una falta notable de gol, no obstante recuperó algo de terreno a principios de 2020 con la incorporación de Ricardo Centurión (polémico delantero de Racing al que Heinze le dio su respaldo), llegando a estar en la tercera colocación junto a Lanús, Racing, Argentinos Juniors y Rosario Central en la Superliga 2019-20.

En conferencia de prensa, el 6 de marzo de 2020 Gabriel Heinze anunció que dejaba de ser el entrenador de Vélez. Dejó un importante trabajo: llegó a un equipo que pensaba en salvarse del descenso, y en el último torneo se ubicó 3° con 39 unidades, dentro de la zona Libertadores. En total, Heinze dirigió a Vélez en 70 partidos, con 30 victorias, 22 empates y 18 derrotas.

Atlanta United (2021)

En enero del año 2021, Heinze, firmó un contrato con el Atlanta United de la Major League Soccer. Seis meses después, tras dirigir diecisiete encuentros, en los cuales obtuvo cuatro victorias, ocho empates y cinco derrotas, fue despedido por distintos inconvenientes con el plantel que dirigía. Según argumento Fox Sports (Estados Unidos) la situación entre el DT y el equipo se hizo muy tensa y los mismos jugadores del Atlanta United acudieron a la Asociación de Jugadores de la MLS y presentaron una queja formal ante la liga en la cual citaban numerosas violaciones del convenio colectivo.