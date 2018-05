¡Bomba! "Me gustaría ir a Boca, es el club más grande de Argentina"

El arquero Gerónimo Rulli, actualmente en la Real Sociedad de España, le hizo un guiño a Boca Juniors si es que la institución desea contratarlo a mitad de año.



El "xeneize" intentaría conseguir un reemplazante para Agustín Rossi, quien no tuvo un buen semestre, y el exEstudiantes es una de las opciones que se baraja si no se concreta el arribo de Agustín Marchesín, el plan A.



"Me gustaría ir a Boca, para el arco de Boca se necesita mucha personalidad. Hay que ser fuerte emocionalmente. Es el club más grande de la Argentina", dijo en declaraciones formuladas a Fox Sports.



Rulli también le dedicó un tiempo a la situación de Rossi: "Él sabe cuál es la ley nuestra: cualquier error que cometamos termina adentro. Agustín había mantenido el arco en cero 20 veces, venía realizando una gran temporada, ya salió campeón con Boca".



El juvenil contó que tiene contrato con la Real Sociedad hasta 2022 y vislumbró que, en caso de formalizarse la negociación, no será "sencilla" su salida.