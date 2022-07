Bomba: Julio Falcioni vuelve a Independiente como DT

El técnico había apuntado directamente contra el Rolfi, cuando no le renovaron su contrato en diciembre de 2021. "Había un manager que me pareció muy correcto, no en las formas, sí en la decisión. Las formas hacia mí no fueron las correctas, se lo hice saber en el momento adecuado. Me llamaban los técnicos con los cual estaba hablando a decirme: 'Julio, ¿Te vas? Porque me llamó tal persona'", expresó en diálogo con ESPN este lunes.

De esta manera, apenas siete meses después de haberse alejado, Falcioni regresa a Independiente: será su tercer ciclo en la institución de Avellaneda. Anteriormente, dirigió en 2005-2006 y en 2021.

Los números de Falcioni como entrenador de Independiente: