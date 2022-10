Bochas: el deporte su motor para la integración

En la Final del Campeonato Argentino de Ciegos, Ramón Vallejos derrotó a Gustavo Peralta por 12 a 3

¡VALLEJOS CAMPEÓN! En la Final del Campeonato Argentino de Ciegos, Ramón Vallejos derrotó a Gustavo Peralta por 12 a 3.¡Felicitaciones!

La lista de los participantes: Varones: Roberto Arias (Monte Buey), Roque Arrascaeta (Santa Fe), Leo Sosa (Paraná), Héctor Ojeda (Paraná), Ramón Vallejos (Paraná), Gustavo Peralta (Bell Ville), Elián Ríos (Victoria), Carlos Fassi (La Paquita, Córdoba), Jorge Ledesma (Concordia), Juan Franco (Rosario), Luis Rotela (Puerto Madryn), Oscar Gonolet (Santa Fe), Juan Ríos (Santa Fe), Jonatan Marquez (Santa Fe), Elyan Nievas (Paraná), Leo Rosales (Bell Ville). Mujeres: Yolanda Roldán (Villa Allende), Siomara Gómez (Concordia), Luz Argüello (Río Ceballos), Claudia Mendoza (Santo Tomé), Florencia Cañete (Paraná), Patricia Fernández (Córdoba), Aída Gudiño (Córdoba) y Rosa Sánchez (Santa Fe).

En declaraciones a Ovación, Ramón Vallejos, se expresó tras el primer el primer puesto logrado en la competencia. El juego de bochas es un deporte de la familia de los juegos de pelota, que en Argentina se lo asocia con la tercera edad por ser muy común que los jubilados se reúnan a practicar esta destreza. Sin embargo, este juego tiene un segmento profesional de gran envergadura y torneos que alientan a que se practique cada vez más y mejor: “Hace más de 15 años que venimos practicando este deporte. Han quedado varios colegas en el camino, pero gracias a Dios es algo que a nosotros nos llena, porque es un cable a tierra, una terapia. La verdad que te voy a ser sincero, yo cuando veía, ni me arrimaba cerca de una cancha de bochas y hoy en día para mi es algo que me llena, para mi y para todos mis compañeros. Visibilizar esto es lo importante, que se sepa que se pueden hacer cosas”.

Ser campeón no es algo de todos los días y suele dejar sensaciones encontradas e inesperadas: “Yo creo que se dieron todas las circunstancias, porque estamos en el mes de la diversidad e inclusión. La verdad que muchas satisfacciones. Se volvieron a alinear los planetas, porque pudimos retener el título que logramos en Sunchales en 2019. Esto es con esfuerzo y sacrificio, porque se nos complica mucho andar, ir y venir, las prácticas. Es como te decía al principio, es lo que ha nosotros nos llena y nos gusta hacer y este es el cuarto título (2016, 2017, 2019 y 2022), así que contento”.

En cuanto a las expectativas con las arribaron a esta misma, Ramón, dijo: “Imagínate, dos años sin entrar a una cancha de bochas, viste que se limitó todo y se postergó. Era esa ansiedad de volver a reencontrarnos, también es la excusa que nosotros utilizamos para volver a reencontrarnos con nuestros pares, ir a otros lugares, conocer otra gente, compartir”.

Con respecto a la a la preparación para el torneo, expresó: “No tiene muchos secretos, porque utilizamos la misma metodología que el bochofilo convencional. Lo único que no hacemos es tirar la bocha. En este caso no, todo es de arrime. Pero los que forman parte importante de esto son los guías, ellos son nuestros ojos. No dejar de agradecer a las personas que colaboran, en este caso nosotros tenemos la sede central de las prácticas en la Sociedad Friulana, pero el mes anterior, antes de ir al campeonato argentino, tuvimos que practicar un poco en canchas sintéticas, porque en Córdoba ya están muy avanzados con el tema”.

Además, el paranaense se refirió a la importancia que tiene este deporte: “Desde la cantidad de años que nosotros venimos practicando y siguiendo este deporte, hemos logrado mucho”.

Producción periodística: Gerónimo Flores.