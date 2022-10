Boca vs. Palmeiras, por la final de la Libertadores Femenina

Si bien el conjunto de La Ribera no tuvo demasiado descanso tras el triunfo del martes en los penales ante Deportivo Cali (en los 90 minutos fue empate 1-1), de no mediar imprevistos todo parece indicar que el ex defensor del Xeneize y actual DT del plantel que intentará lograr un nuevo hito, repetirá el mismo once.