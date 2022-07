Boca tiene todo definido para visitar a Patronato

A primera hora de este viernes, el técnico azul y oro llevó a cabo un trabajo con pelota, ejercicios tácticos y movimientos físicos en uno de los campos del predio y no dejó dudas sobre los protagonistas que irán en busca de un triunfo vital en Paraná que los acerque a los primeros puestos del campeonato.

Los concentrados de Boca para visitar a Patronato: sin Benedetto y con Roncaglia

El Negro definió a los convocados para visitar Paraná: Darío Benedetto quedó desafectado teniendo en cuenta que no está al 100% físicamente tras su lesión en el tobillo y desde la institución no quieren arriesgarlo a que empeore su condición. Con el tobillo muy hinchado, el Pipa no pudo trabajar a la par de sus compañeros en las últimas dos prácticas. Luis Vázquez lo reemplazará.

Por otro lado, hay buenas noticias en la lista de Boca: Facundo Roncaglia fue citado por primera vez desde que arribó como refuerzo e irá al banco ante Patronato. Además, Martín Payero, quien sufrió un golpe en la rodilla durante la semana, también fue convocado y está a disposición del cuerpo técnico.

Campuzano, otra ausencia en los concentrados de Boca

El volante colombiano, quien estuvo en el banco en la victoria frente a Estudiantes en La Bombonera, fue desafectado de la convocatoria. Se esperan los detalles de su ausencia que podría ser por motivos futbolísticos.

La formación de Boca para visitar a Patronato

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa.