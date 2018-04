Boca tiene dudas para recibir a la T

Buenos Aires.— Las presencias de los delanteros Ramón Ábila o Gustavo Bou y de los laterales izquierdos Emmanuel Mas o el colombiano Frank Fabra, son las dudas que tiene el entrenador de Boca Juniors , Guillermo Barros Schelotto, para recibir mañana a las 17.45 a Talleres de Córdoba, por la fecha 21 de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).

Lo que si es un hecho es que el mediocampista ofensivo Emanuel Reynoso reemplazará al lesionado Carlos Tevez, con lo que dejará el 4-3-3 por el 4-3-1-2.

Todo hacía suponer que Ábila y Fabra jugarían desde el comienzo, pero los rendimientos de Bou (jugó algunos minutos) y Mas frente a Atlético Tucumán (en el 1-1 válido por la jornada 20), sumado a lo que mostraron en las prácticas generaron dudas en el mellizo.

Ábila trabajó diferenciado el martes, el miércoles ambos lo hicieron a la par del grupo, pero Bou hizo cuatro goles en el reducido, y ahí surgieron los interrogantes. En el lateral Mas le sacó ventaja a Fabra, porque el colombiano recién ayer se reintegró a los entrenamientos tras estar de gira con su seleccionado.

Las prácticas del jueves y ayer (donde no paró equipos) no despejaron las dudas y entonces en el entrenamiento de mañana, donde se trabajará en la pelota parada, el mellizo confirmará a los once para defender la punta.

En consecuencia Boca, líder de la Superliga con 47 puntos, recibirá a Talleres, escolta con 41 unidades, con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Mas o Fabra; Nahitán Nandez, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Reynoso; Cristian Pavón y Ábila o Bou.

Las presencias de Pablo Pérez, Pavón, el uruguayo Nández y el colombiano Barrios están garantizadas, ya que todos regresaron sin lesiones de la gira que realizaron con sus respectivos lesionados.

EL RIVAL. El DT de Talleres de Córdoba, Frank Darío Kudelka, probó ayer el equipo titular que jugará el domingo ante Boca en La Bombonera, juego que enfrentará al primero y segundo de la Superliga, y no tendrá en el plantel al experimentado defensor Javier Gandolfi, quien no se recuperó completamente de un microdesgarro. La confirmación de la aparición como titular del correntino Aldo Araujo por primera vez en el certamen es la novedad de un equipo que no mantiene la base de las últimas fechas, con un esquema 4-3-3. Araujo ingresará por el juvenil Cristian Ojeda en la ofensiva, sector del conjunto Albiazul que también contará con el ingreso del uruguayo Junior Arias en lugar del suspendido Santiago Silva, quien se fue expulsado en el triunfo del último partido ante Defensa y Justicia, 1 a 0.

Otro que no estará presente en La Boca es el delantero Matías Pisano, por un esguince que sufrió en su tobillo derecho esta semana.

Por otra parte, el volante ofensivo Juan Ramírez, que prendió la luz de alarma el miércoles por una dolencia muscular y salió antes de la práctica, no sufre inconvenientes mayores y estará desde el inicio.

Los 11: Herrera; Godoy, Komar, Quintana y Olaza; Pablo Guiñazú, Fernando Godoy y Juan Ramirez; Aldo Araujo, Junior Arias y Joao Rojas.





Kudelka: "Talleres no sabe especular"





El duelo de mañana en La Bombonera no es uno más. Talleres visita a Boca sabiendo que un triunfo significaría quedar a tres puntos del rival de turno y dar un golpe fuerte en la lucha por el título en la Superliga. "Se nos presenta el domingo una posibilidad y un desafío de ganar en la cancha de Boca y ponernos en el camino de la pelea del campeonato", comentó Frank Kudelka en radio La Red. Imaginando cómo puede llegar a darse el desarrollo del encuentro, el entrenador de la T aseguró que van a ir a buscar el triunfo hasta las últimas consecuencias. ​"Si faltan 5 minutos y estamos empatando, lo vamos a ir a buscar. Talleres no sabe especular. Vamos a ir a ganar a la cancha de Boca".





