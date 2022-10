Boca suspendió el tradicional asado de los viernes

El almuerzo previo al fin de semana que suele reunir a todo el plantel, cuerpo técnico, integrantes del Consejo de Fútbol y hasta en ocasiones al propio Juan Román Riquelme -el impulsor de este "ritual"- fue suspendido en la jornada de hoy por decisión de Hugo Ibarra.

¿Por qué? Después de una jornada de jueves muy intensa con el complejo partido ante Gimnasia, y el hecho de que los jugadores prácticamente no tuvieron descanso ya que hoy temprano se presentaron a trabajar nuevamente, el DT entendió que lo mejor era liberarlos para que puedan recargar energías y pasar tiempo con su familia.

El domingo Boca se jugará todo ante Independiente y por eso Ibarra prefirió postergar el asado que se ha convertido en una rutina de cada viernes para que sus dirigidos despejen la cabeza y se reencuentren con sus seres queridos. Mañana, el plantel volverá a entrenarse para ya pulir los últimos detalles ante de recibir al Rojo en La Bombonera

"El asado es parte de un show que están armando. Estos juegan bien de verdad. Comer un asado es para pasar un momento juntos, es tratar de distraerse y distenderse un poco. Se disfruta", explicó Riquelme en diálogo con ESPN.

En ese sentido, el vice de Boca no dudó: "El mate y el asado es parte de la Argentina. De eso no nos tenemos que olvidar". A su vez, el vice aprovechó para bromear sobre los nutricionistas del club. "Después bueno, los nutricionistas que tenemos acá en el club ganaron un poco de terreno, joden un poquito con los cereales y eso, pero el asado no puede faltar", cerró en tono jocoso.