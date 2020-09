Boca: Sebastián Villa rompió el silencio

El colombiano no estuvo en los dos partidos de Libertadores que Boca disputó en la reanudación.

El colombiano Sebastián Villa rompió este lunes el silencio y se refirió a la situación que le toca vivir en Boca, que lo encuentra sin la posibilidad de jugar. Boca tomó la decisión de que Villa no juegue hasta que la Justicia no se expida sobre la denuncia por violencia de género que realizó su expareja y el delantero se refirió al respecto: “Nadie me aviso de ninguna sanción”.