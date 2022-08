Boca se lo dio vuelta a Atlético Tucumán y se prendió arriba

boca festejo.jpg Doblete de Luca Langoni para ser la figura de Boca.

El primer tiempo fue a pedir de Atlético Tucumán. Si bien no controló la pelota los 45 minutos, no sufrió los avances de Boca y pudo golpear con certeza en el arco rival. A los 16', de cabeza, Augusto Lotti cambió la dirección de un remate desde la izquierda de Ramiro Carrera y sorprendió a Agustín Rossi, quien no pudo reaccionar para atajarla. Por su parte, el Xeneize no disparó al arco más que con un tiro libre de Óscar Romero. Luis Vázquez probó de afuera pero se le fue muy desviado. Sobre el final, La Bombonera habló: "Movete, Boca, movete... que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder".