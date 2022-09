Boca-River, capítulo 258: una rivalidad marcada a fuego

Es reconocido internacionalmente debido a la pasión expresada por parte de los aficionados tanto durante el desarrollo del partido como en la previa del mismo. Según el periódico inglés The Observer, el Superclásico se encuentra entre los 50 espectáculos deportivos que hay que ver antes de morir, mientras que para el también británico The Sun, es la experiencia deportiva más intensa del mundo. La revista británica Four Four Two, llegó a catalogarlo como el clásico más grande del mundo y el periódico británico The Mirror lo consideró el clásico más feroz del mundo.