Boca quiere una invitación para el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes estrenará nuevo formato en 2021 cuando se realice en China y Boca no se lo quiere perder. Es por eso que su presidente Daniel Angelici viajará a Zurich para reunirse con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para interiorizarse de algunos aspectos relacionados con el torneo.

Christian Gribaudo, candidato a presidente por parte del oficialismo, adelantó en radio La Red que existe una chance de que a Boca le den un lugar en este certamen. "El presidente viajará a Europa, a la FIFA, para que Boca pueda acceder al Mundial de Clubes", blanqueó. "No es que Boca vaya y lo pida. Hay in interés del fútbol de que Boca esté en esos partidos. ¿Por qué? Por lo que significa Boca. No quiero hablar de los demás clubes, pero objetivamente te das cuenta que a Boca lo piden de todo el mundo", afirmó.

Al ser consultado si la gestión surge de parte de Boca, Gribaudo repitió: "No es que Angelici va a pedir. Sólo va a participar de una reunión que tiene que ver con la posibilidad de que Boca integre el Mundial de Clubes".