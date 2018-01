Boca, que se retira del mercado de pases, hizo una última y tentadora oferta

Bocca Juniors le presentó este jueves una nueva oferta a Milan de Italia por el defensor paraguayo Gustavo Gómez, que consiste en un préstamo por 18 meses y con una obligación de compra de 4.000.000 de euros si juega el 60 por ciento de los partidos.Ahora el club italiano deberá responder en las próximas horas y si no se concreta la llegada del ex zaguero central Lanús, Boca se retirará del mercado.Gómez, de 24 años, jugó en Libertad de Paraguay (2011-2014), Lanús (2014-2016) y Milan (2016-2018).El defensor del seleccionado paraguayo, una obsesión del entrenador Guillermo Barros Schelotto , le manifestó a la dirigencia de Milan que no quiere jugar ni en Udinese de Italia ni en Flamengo de Brasil, dos equipos que ofertaron por él.En lo estrictamente deportivo, el plantel se entrenó por la mañana en el Hotel Sofitel de Los Cardales.El Mellizo Guillermo paró dos equipos de cara al amistoso del próximo domingo frente a Godoy Cruz en Mendoza.En primer término, Barros Schelotto paró a Guillermo Sara; Julio Buffarini, Santiago Vergini, Agustín Heredia y Emmanuel Mas; Julián Chicco y Gonzalo Lamardo; Cristian Espinoza, Gabriel Guerra y Oscar Junior Benítez; Walter Bou.Este sería (quizás con alguna variante) el equipo que visitará el próximo domingo a Godoy Cruz de Mendoza.Luego el mellizo Guillermo alineó a Sara; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Heredia y Mas; Chicco y Gonzalo Lamardo; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Edwin Cardona; Ramón Ábila.Boca jugará el miércoles 17 a las 22.10 contra Aldosivi en Mar del Plata con la mayoría de estos jugadores.Fernando Gago y Darío Benedetto, quienes están en plena recuperación de sus lesiones, hicieron diferenciado; en tanto que Lisandro Magallán se reincorporó tras el fallecimiento de su padre.El plantel se entrenará hoy a las 17.30 y mañana lo hará desde las 9. Mientras que al mediodía Barros Schelotto brindará la primera conferencia de prensa del año.El sábado se terminará la pretemporada en Los Cardales y el domingo al mediodía parte del plantel viajará a Mendoza para jugar un amistoso ante Godoy Cruz. El resto se entrenará en el Complejo de Casa Amarilla.Guillermo luego hará un mix entre titulares y suplentes de cara al primer superclásico del año ante River Plate que se llevará cabo el domingo 21 a las 22.10 en Mar del Plata.Y probablemente en la próxima semana, tres o cuatro jugadores se irán de Boca porque la idea del cuerpo técnico (y también de la dirigencia) es achicar el plantel, de cara a la Superliga Argentina (torneo que lidera con 30 puntos), la Supercopa Argentina (jugará la final contra River), la Copa Libertadores (el gran objetivo) y la Copa Argentina (ya en el segundo semestre del año).Ya se fue Nahuel Molina a Defensa y Justicia (antes se había ido Agustín Bouzat a Vélez) y otros que podrían emigrar son Fernando Evangelista (a Patronato de Paraná o San Martín de San Juan), Gino Peruzzi (al exterior) y Gonzalo Maroni y Walter Bou (a Huracán).