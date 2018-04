Boca, de nuevo en casa y por otro paso feliz

Buenos Aires.— Boca Juniors, el cómodo líder de la Superliga Argentina de fútbol (SAF), recibirá hoy a Defensa y Justicia, en un encuentro por la fecha 22, con el objetivo de sumar un nuevo triunfo que le permita acercarse al bicampeonato. El partido se jugará desde las 20 en La Bombonera, contará con el arbitraje de Fernando Rapallini, y será televisado en directo para todo el país por la señal de cable TNT Sports.

El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto, que ganó los últimos seis encuentros que jugó de local, lidera el certamen con 50 unidades, ocho más que su escolta San Lorenzo (cuando quedan 18 en juego); mientras que el conjunto de Florencio Varela, que arrastra una racha negativa de tres cotejos sin triunfos, tiene 29 puntos.

Boca, campeón en la temporada 2016/17, presentará dos variantes respecto del equipo que le ganó a Talleres de Córdoba por 2-1 en la fecha pasada: Julio Buffarini por Leonardo Jara y Edwin Cardona por Pablo Pérez. Pero en relación al conjunto que venció el miércoles a Junior de Barranquilla de Colombia por 1-0, por la Copa Libertadores, los cambios serán cinco: los dos mencionados más Frank Fabra por Emmanuel Mas, Nahitan Nández por Cristian Espinoza y Walter Bou por Ramón Wanchope Ábila.

En consecuencia, Boca alineará a Agustín Rossi; Buffarini, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Fabra; Nández, Wilmar Barrios y Emanuel Reynoso; Cristian Pavón, Bou y Cardona.

Estos son los once elegidos por el mellizo Guillermo de acuerdo a lo observado en la jornada de ayer en la práctica de pelota parada en Casa Amarilla.

Por su parte, Defensa y Justicia, que pelea por ingresar a la Copa Sudamericana de 2019 (está a dos puntos de Colón de Santa Fe, el conjunto que ocupa el último cupo), presentaría un solo cambio en relación al equipo que cayó la semana pasada ante River Plate por 3-1, en Florencio Varela.

Lisandro Martínez ingresaría por Fernando Elizari (Mariano Bareiro jugaría en la mitad de la cancha) y el entrenador Juan Pablo Vojvoda apostaría nuevamente a un 4-3-3 bien ofensivo para intentar ganar por primera vez ante Boca.

El equipo Xeneize ganó tres de los cuatro partidos que jugaron en Primera; mientras que empataron el restante.

Con un dato curioso: siempre se enfrentaron en La Bombonera. Con todos esos ingredientes se enfrentarán dos elencos que siempre buscan el arco rival, con objetivos distintos, pero con la necesidad de ganar para sumar un nuevo título, por el lado de Boca, y clasificarse a la Copa Sudamericana, por el lado de Defensa y Justicia. En la previa promete ser un partido abierto, con varias emociones.





Pavón, el elegido de Guillermo





"Estoy en mi mejor momento, esto no pasó nunca. Me siento muy bien cada día. Mis compañeros y el cuerpo técnico me ayudan mucho y por eso juego todos los partidos", analizó luego de Junior, Cristián Pavón, el mimado del entrenador. Si le preguntan a Guillermo Barros Schelotto cuál es el jugador indispensable que tiene en el plantel, señala a Pavón. Destaca, más allá de sus condiciones físicas y futbolísticas evidentes, su fortaleza mental (la misma que lo llevó a enfrentar los bajones y las críticas a lo largo de estos tres semestres y medio en los que nunca largó la titularidad).