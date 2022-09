Boca: llamaron a Agustín Rossi para tratar su continuidad

A fines de julio se hizo un cónclave en Brandsen 805 donde Jorge Bermúdez fue uno de los que presentó la oferta “gigante” para la permanencia del 1 azul y oro. El Patrón dialogó con la prensa y advirtió sobre el inminente apretón de manos. Por los números que se manejan hoy en el fútbol argentino la realidad es que la propuesta era, cuanto mínimo, para analizar en profundidad. Según lo expresado por el agente del jugador -que hizo público los números- a Agustín Rossi le ofrecieron un contrato hasta diciembre de 2026 a cambio de 11 millones de dólares brutos (es decir, unos 7 millones de dólares en mano tras deducir los impuestos, en moneda norteamericana oficial).

El guardameta charló con su familia y Miguel González, el representante que lo acompaña hace 12 años en su carrera, y consideró que la cuestión estaba encaminada pero no resuelta del todo. Se supo que actualmente Rossi cobra un millón y medio de pesos, cifra exorbitante para cualquier “mortal” pero tal vez insignificante para una figura del fútbol que carga con el peso del club más importante de Argentina en sus espaldas, que desde hace años se destaca en su función y fue tentado por varios equipos del exterior. En busca de retroactividad salarial fue que su promotor, en la siguiente reunión de principios de agosto en el Predio de Ezeiza, intentó negociar con el Consejo. La cosa no terminó bien.

Ese día Rossi no abrió la boca y solamente intercambiaron palabras Riquelme y su representante. Román les hizo saber que no había margen para la especulación ni negociación, la oferta era la única y definitiva que elevaría el CDF. La cita no sobrepasó los 10 minutos y ambas partes se fueron con seguridades: de un lado, que inmediatamente buscarían otro arquero; del otro, que no bajarían las pretensiones para renovar el contrato.