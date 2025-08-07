Boca le ofreció rescindir y Marcos Rojo se negó.

Boca le realizó a Marcos Rojo una oferta formal para rescindir su contrato y cobrar hasta el último día trabajado, pero el futbolista la rechazó.

Boca le realizó a Marcos Rojo una oferta formal para rescindir su contrato y cobrar hasta el último día trabajado, pero el futbolista la rechazó. Por lo tanto, a pesar de los rumores de una posible transferencia a Estudiantes, por el momento, continuará entrenándose apartado del plantel profesional.

El argumento del defensor es que es la misma propuesta que el había presentado durante el Mundial de Clubes, pero en su momento, el Consejo de Fútbol no la aceptó. Un detalle no menor es que el mercado de pases ya cerró, por lo que sería más difícil para el jugador encontrar un nuevo club.

Por lo tanto, la postura de Rojo es que si la institución quiere cortar su vínculo contractual de forma anticipada, el cual vence el 31 de diciembre, deberán pagarle hasta el último día. Si bien no hubo acuerdo, se trató de una primera charla y continuarán las negociaciones.

Según pudo saber TyC Sports, fue el propio futbolista quien propició la reunión de esta mañana en el Boca Predio. Ayer le escribió un mensaje a Marcelo Delgado, quien es el encargado de llevar adelante esta gestión, con el pedido de que se comunicara con su representante para coordinar este encuentro. Por eso, el club decidió hacerle la propuesta de rescisión que fue rechazada por el zaguero central.

Mientras tanto, el ex Manchester United seguirá trabajando separado del plantel, ya que no figura en los planes de Miguel Ángel Russo. En su misma situación, se encuentran Cristian Lema y Marcelo Saracchi, quienes continúan sin ser tenidos en cuenta.