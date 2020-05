Boca: la pandemia le cortó el sueño por un rato

Disfrutó poco las mieles del mundo Boca, ya que cuando se estaba adaptando tuvo que regresar a su Paraná natal a quedarse en casa, junto a su familia, debido al avance de la pandemia viral coronavirus. De todos modos, cuando todo esto pase, regresará y retomará el sueño que estaba viviendo.

“Yo comencé a jugar en Boca la Liga Metropolitana viajando cada 15 días el año pasado. Iba entrenaba y jugaba, pero este año, en febrero tuve que hacer una prueba de una semana y gracias a Dios y a que mi familia me acompañó tuve la suerte de quedar y se me dio la oportunidad de quedar en la pensión”, sostuvo Yair Hillairet, atacante de 14 años que en Paraná jugó en Belgrano y en el Decano.

boca.jpg El oriundo de Paraná en Boca antes del receso por el coronavirus

Una vez instalado en Buenos Aires comenzó a entrenar hasta que lamentablemente llegó la mala noticia y debió regresar a casa. “A todos los chicos de la pensión, a mis compañeros, nos mandaron a todos para nuestras casas el 17 de marzo, que fue cuando comenzó la cuarentena. Me dio un poco de bronca porque era lo que más quería, pero esto es por el bien de todos. Ahora estoy entrenando en casa para cuando pase todo esto estar lo mejor posible”. Más allá de esto, mientras estuvo en el Xeneize el rubio delantero logró disfrutar de todo lo que da Boca Juniors. “Las instalaciones son impresionantes. Yo por suerte me pude adaptar muy bien y los chicos me permitieron eso. Todo muy bien. Yo estoy en la Novena División y tengo de DT a Mauro Navas, de ayudante a Jorge Martínez y el preparador físico es Mauro Robotta. Todavía no nos avisaron nada, pero yo creo que cuando se levante la cuarentena vamos a volver”

Boca le ganó 1-0 a Gimnasia y River no pasó del empate con Atlético Tucumán. Esos resultados derivaron en el título del Xeneize que se quedó con la Superliga. Hillairet estuvo ese día en la cancha: “Tuve la suerte de ver Boca-Gimnasia cuando salimos campeones y la verdad que fue una felicidad enorme ya que es la primera vez que veo a Boca salir campeón en la cancha y encima en La Bombonera. No me lo olvido nunca más”. Finalmente habló de cómo se siente su familia por este paso en su prometedora carrera. “Están todos muy felices y la verdad que me apoyan día a día”.