Boca Juniors y Racing Club igualan sin goles en un primer tiempo intenso en La Bombonera.

9 de agosto 2025 · 16:30hs
Boca Juniors y Racing Club igualan 0-0 al término del primer tiempo en la Bombonera, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El encuentro ofreció un desarrollo intenso, de ida y vuelta, con situaciones para ambos equipos, pero sin la eficacia necesaria en el área rival.

El partido comenzó con ritmo alto y propuestas ofensivas claras. Racing Club fue el primero en inquietar con una buena jugada individual de Vergara, que remató a las manos de Marchesín. Boca Juniors respondió de inmediato: a los 6 minutos, Paredes ejecutó un tiro libre cerrado que Nardoni despejó al córner, y un minuto más tarde, Battaglia cabeceó en el área chica, aunque Merentiel no logró conectar por el segundo palo.

El equipo de Diego Martínez generó peligro con remates de Almendra y un cabezazo de Merentiel que fue controlado por Cambeses. La más clara del local llegó a los 18 minutos: Cavani anticipó en el primer palo y, de taco, exigió una gran reacción del arquero académico tras un centro de Paredes.

Racing Club respondió con intensidad. Ignacio Rodríguez probó desde media distancia (21’), y un minuto más tarde, Nardoni tuvo una ocasión clarísima tras una buena ley de ventaja: definió desde la puerta del área grande, pero su remate salió mordido y desviado. La Academia volvió a avisar a los 27' con una contra letal comandada por Vergara, quien asistió a Mura. El centro al segundo palo encontró a Maravilla Martínez, que le dio de volea pero sin precisión.

La polémica del primer tiempo se dio a la media hora: el árbitro retrotrajo una jugada para amonestar a García Basso por una infracción sobre Braida, lo que generó protestas por lo dudoso de la decisión.

Boca Juniors tuvo un cierre de etapa más activo. Velasco y Aguirre generaron peligro por izquierda, Almendra volvió a probar de lejos y Marchesín debió intervenir para evitar el gol tras otro remate potente. También lo intentó Paredes con un tiro libre en la puerta del área, pero su disparo se fue muy por encima del travesaño.

El 0-0 al descanso no refleja la intensidad ni la cantidad de llegadas del primer tiempo. Solo faltó precisión en la definición para romper el cero en un clásico que, hasta ahora, ofrece emociones y un buen nivel de juego.

Boca Juniors Racing Club Torneo Clausura
