Boca Juniors volvió a festejar en La Bombonera

El DIM, con un ex Boca como orientador (el arquero Aldo Bobadilla), inquietó a partir del manejo de Reina y Arregui, y de la velocidad de Mosquera y Castro. Además, el ex Independiente Caicedo no le dio referencia a los centrales, los obligó a salir del área y eso generó espacio para la visita, que forzó a alguna intervención de Andrada y estuvo cerca de anotar en la Copa Libertadores.

Pero a los 34 minutos Boca Juniors logró golpear. Una buena jugada colectiva que comenzó por la derecha se cerró por la izquierda, con la proyección de Fabra, el centro justo y el cabezazo de Salvio para el 1-0. El tanto le ofreció mayores espacios para el conjunto auriazul, que de contra, con campo a favor, se transforma en un adversario temible.

El llamado de atención: Tevez agredió sin pelota a Murillo y debió recibir la tarjeta roja. Zafó: sólo me mostraron la amarilla.

La celebración de Boca tras el tanto de Salvio (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el inicio del segundo tiempo, Boca fue una tromba. Redujo al DIM al punto de cercarlo cerca de su área y desde la ubicuidad de Campuzano, la inteligencia de Tevez y el desequilibrio de Villa, arrolló a su rival. Carlitos, tras una jugada brillante, mordió el remate y no le logró poner la frutilla al postre, el propio Apache forzó la volada del arquero Mosquera a un ángulo; Villa dilapidó su posibilidad mano a mano... Pero Salvio volvió a aparecer para convertir su novena conquista en 24 partidos.

Tras un nuevo desborde del velocista delantero colombiano, Toto pescó una pelota perdida por el medio del área y anotó el merecidísimo 2-0. En tal estado de gracia entró el Xeneize, que hasta los que ingresaron le sacaron brillo al césped. Fue el caso de Bebelo Reynoso. El enlace entró por Carlos Tevez a los 24 minutos del complemento. Y apenas 180 segundos después ya había tallado su nombre en el marcador, con un tiro libre soberbio.

No es una noche más de Copa para el Xeneize. En casa y después de lograr un título que quedará para los libros de la historia del fútbol argentino por haber llegado debajo de River en la última fecha y haberlo superado para coronarse campeón, el equipo de Miguel Ángel Russo busca su primera victoria en el certamen, que es el gran objetivo 2020 para el club.