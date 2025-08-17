Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

Boca Juniors fue de menor a mayor en el Estadio Malvinas Argentinas para irse al entretiempo en ventaja contra Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura . El arquero Ezequiel Centurión en contra marcó la única emoción del cruce en Mendoza.

El Xeneize supo controlar a Sebastián Villa durante los 45 minutos, pero la más clara de la Lepra llegó a través de Fabrizio Sartori en la última jugada de la etapa. Luego de una endeble salida de Agustín Marchesín, el delantero realizó un potente remate despejado justo a tiempo por Marco Pellegrino en la línea de gol.