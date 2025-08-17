Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

Boca, que acumula 12 partidos sin victorias, vence al conjunto mendocino de Sebastián Villa gracias al gol en contra de Ezequiel Centurión.

17 de agosto 2025 · 20:47hs
Boca gana en Mendoza.

Prensa Boca.

Boca gana en Mendoza.
Cavani y Paredes son titulares en Boca.

Cavani y Paredes son titulares en Boca.

Boca Juniors fue de menor a mayor en el Estadio Malvinas Argentinas para irse al entretiempo en ventaja contra Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura. El arquero Ezequiel Centurión en contra marcó la única emoción del cruce en Mendoza.

El Xeneize supo controlar a Sebastián Villa durante los 45 minutos, pero la más clara de la Lepra llegó a través de Fabrizio Sartori en la última jugada de la etapa. Luego de una endeble salida de Agustín Marchesín, el delantero realizó un potente remate despejado justo a tiempo por Marco Pellegrino en la línea de gol.

Boca quiere cortar la mala racha en Mendoza.

Un Boca necesitado visita a Independiente Rivadavia

Aldosivi y Belgrano no se sacaron diferencias en el inicio de la quinta fecha.

Aldosivi y Belgrano no se sacaron diferencias en el inicio de la quinta fecha

Formaciones de Independiente Rivadavia y Boca

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Boca Independiente Rivadavia Torneo Clausura Miguel Ángel Russo
Noticias relacionadas
Raúl Cascini ya no es más empleado del conjunto de la Ribera.

La advertencia de Raúl Cascini tras ser despedido de Boca

Alexis Mac Allister: La persona que tomó la decisión de que yo me vaya fue Riquelme

Alexis Mac Allister: "La persona que tomó la decisión de que yo me vaya fue Riquelme"

Pablo Migliore se expresó sin tapujos sobre el Torero.

Pablo Migliore destrozó a Juan Román Riquelme

José Pekerman es el apuntado por la dirigencia Xeneize.

Desde Boca llamaron al entrerriano José Pekerman para que sea el manager

Ver comentarios

Lo último

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y respira

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y respira

Ultimo Momento
En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y respira

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y respira

Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

Policiales
Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Ovación
River Plate le ganó a Godoy Cruz por el Torneo Clausura y alcanzó la cima de la tabla anual

River Plate le ganó a Godoy Cruz por el Torneo Clausura y alcanzó la cima de la tabla anual

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

La provincia
Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Dejanos tu comentario