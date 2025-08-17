Boca Juniors fue de menor a mayor en el Estadio Malvinas Argentinas para irse al entretiempo en ventaja contra Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura. El arquero Ezequiel Centurión en contra marcó la única emoción del cruce en Mendoza.
Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza
Boca, que acumula 12 partidos sin victorias, vence al conjunto mendocino de Sebastián Villa gracias al gol en contra de Ezequiel Centurión.
El Xeneize supo controlar a Sebastián Villa durante los 45 minutos, pero la más clara de la Lepra llegó a través de Fabrizio Sartori en la última jugada de la etapa. Luego de una endeble salida de Agustín Marchesín, el delantero realizó un potente remate despejado justo a tiempo por Marco Pellegrino en la línea de gol.
Formaciones de Independiente Rivadavia y Boca
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.