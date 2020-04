Boca Juniors: No jugó en el Xeneize por pedido de su mujer

El ex mediocampista de la selección italiana de fútbol Genaro Gattuso reconoció que estuvo muy cerca de transformarse en jugador de Boca Juniors, pero confesó que la negociación no llegó a buen puerto por pedido de su esposa.

En declaraciones con Fox Sports, el ahora entrenador del Nápoli contó lo siguiente: "No es un secreto que siempre admiré a Boca. Tuve la suerte de jugar una Intercontinental contra Boca y jugué un amistoso en la Audi Cup, en Alemania. En el 2012 estuve cerca de ir a Boca. Pero la mujer manda en casa, no me dejó ir. Mis chicos eran muy pequeños y no era la situación familiar para ir".

Gattuso MIlan.jpg Gattuso enfrentó a Boca Juniors con la camiseta del Milan

En esa misma línea, Gattuso recordó: "En ese año estaba con algunos problemas en la vista, y yo quería ir a jugar a Boca con fuerza. Ahí hay que ir con huevos. Ir en ese momento no era el mejor. Yo quería ir al 100 por 100 y para ir así, preferí no ir".