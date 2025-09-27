Boca Juniors y Defensa y Justicia aburrieron a todos en el estadio Norberto Tito Tomaghello en un primer tiempo de pocas luces por un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha
27 de septiembre 2025 · 18:58hs
El equipo de Miguel Ángel Russo, quien es reemplazado por Claudio Úbeda en esta ocasión, tuvo las ocasiones más claras de la etapa con intentos de Miguel Merentiel y Milton Giménez, pero el arquero Enrique Bologna y la mala puntería frustraron los planes del Xeneize para irse en ventaja al entretiempo.
Formación de Defensa y Justicia
Titulares
- (25) Enrique Bologna
- (14) Ezequiel Cannavó
- (6) Lucas Ferreira
- (29) Damián Fernández
- (34) Rafael Delgado
- (3) Alexis Soto
- (24) Juan Manuel Gutiérrez
- (5) Kevin Gutiérrez
- (20) Lucas González
- (9) Juan Bautista Miritello
- (7) Abiel Osorio
Suplentes
- (1) Facundo Masuero
- (2) Samuel Lucero
- (38) Tobías Rubio
- (13) Lucas Souto
- (21) Matías Miranda
- (19) David Barbona
- (22) Santiago Sosa Yung
- (23) Mateo Aguiar
- (28) Emanuel Aguilera
- (35) Benjamín Schamine
- (11) Lenny Lobato
- (15) Nicolás Stefanelli
Entrenador: Mariano Soso
Formación de Boca Juniors
Titulares
- (25) Agustín Marchesín
- (24) Juan Ignacio Barinaga
- (40) Lautaro Di Lollo
- (32) Ayrton Costa
- (23) Lautaro Blanco
- (33) Brian Aguirre
- (6) Rodrigo Battaglia
- (5) Leandro Paredes
- (20) Alan Velasco
- (16) Miguel Ángel Merentiel
- (9) Milton Giménez
Suplentes
- (12) Leandro Brey
- (17) Luis Advíncula
- (4) Nicolás Figal
- (26) Marco Pellegrino
- (18) Frank Fabra
- (30) Tomás Belmonte
- (15) Williams Alarcón
- (21) Ander Herrera
- (27) Malcom Braida
- (22) Kevin Zenón
- (19) Agustín Martegani
- (11) Lucas Janson
Entrenador: Miguel Ángel Russo