Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

Boca Juniors visita a Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Están 0 a 0.

27 de septiembre 2025 · 18:58hs
Boca visitante ante Defensa.

Boca Juniors y Defensa y Justicia aburrieron a todos en el estadio Norberto Tito Tomaghello en un primer tiempo de pocas luces por un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

El equipo de Miguel Ángel Russo, quien es reemplazado por Claudio Úbeda en esta ocasión, tuvo las ocasiones más claras de la etapa con intentos de Miguel Merentiel y Milton Giménez, pero el arquero Enrique Bologna y la mala puntería frustraron los planes del Xeneize para irse en ventaja al entretiempo.

Boca resignó dos unidades en su última presentación.

Boca buscará saltar a la cima de las posiciones

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

Formación de Defensa y Justicia

Titulares

  • (25) Enrique Bologna
  • (14) Ezequiel Cannavó
  • (6) Lucas Ferreira
  • (29) Damián Fernández
  • (34) Rafael Delgado
  • (3) Alexis Soto
  • (24) Juan Manuel Gutiérrez
  • (5) Kevin Gutiérrez
  • (20) Lucas González
  • (9) Juan Bautista Miritello
  • (7) Abiel Osorio

Suplentes

  • (1) Facundo Masuero
  • (2) Samuel Lucero
  • (38) Tobías Rubio
  • (13) Lucas Souto
  • (21) Matías Miranda
  • (19) David Barbona
  • (22) Santiago Sosa Yung
  • (23) Mateo Aguiar
  • (28) Emanuel Aguilera
  • (35) Benjamín Schamine
  • (11) Lenny Lobato
  • (15) Nicolás Stefanelli

Entrenador: Mariano Soso

Formación de Boca Juniors

Titulares

  • (25) Agustín Marchesín
  • (24) Juan Ignacio Barinaga
  • (40) Lautaro Di Lollo
  • (32) Ayrton Costa
  • (23) Lautaro Blanco
  • (33) Brian Aguirre
  • (6) Rodrigo Battaglia
  • (5) Leandro Paredes
  • (20) Alan Velasco
  • (16) Miguel Ángel Merentiel
  • (9) Milton Giménez

Suplentes

  • (12) Leandro Brey
  • (17) Luis Adví­ncula
  • (4) Nicolás Figal
  • (26) Marco Pellegrino
  • (18) Frank Fabra
  • (30) Tomás Belmonte
  • (15) Williams Alarcón
  • (21) Ander Herrera
  • (27) Malcom Braida
  • (22) Kevin Zenón
  • (19) Agustín Martegani
  • (11) Lucas Janson

Entrenador: Miguel Ángel Russo

Boca Juniors Torneo Clausura Claudio Ubeda
