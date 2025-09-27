Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

Boca Juniors visita a Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Están 0 a 0.

Boca Juniors y Defensa y Justicia aburrieron a todos en el estadio Norberto Tito Tomaghello en un primer tiempo de pocas luces por un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura .

El equipo de Miguel Ángel Russo, quien es reemplazado por Claudio Úbeda en esta ocasión, tuvo las ocasiones más claras de la etapa con intentos de Miguel Merentiel y Milton Giménez, pero el arquero Enrique Bologna y la mala puntería frustraron los planes del Xeneize para irse en ventaja al entretiempo.