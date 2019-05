Boca Juniors campeón de la Supercopa

Incluso con el ex wing de la Selección el elenco de Gustavo Alfaro tuvo la chance más clara para quedarse con la victoria en una jugada que no permite ningún análisis. El centro de Villa buscó a Benedetto, pero el arquero se lució con una tapada notable. En el rebote Pavón sacudió de lejos y le reventó el travesaño a un rival que celebró la decisión de Rapallini al no otorgarle el presunto gol al boquense.