Boca juega con clima de elecciones

El 2019 de a poco se despide y la Superliga tendrá su último capítulo del año con la fecha 16 del certamen. Boca, líder junto a Argentinos con 29 unidades, defenderá la punta y cerrará el semestre cuando visite a Rosario Central hoy desde las 19.40 con la televisación de Fox Sports Premium.

En el Xeneize no será un domingo más; llega con dos definiciones por delante. Por un lado, el equipo de Alfaro viajará a Rosario para enfrentarse a Central en un duelo clave para mantenerse en la punta mientras que, en La Bombonera, se realizarán las elecciones que determinarán el rumbo del club a futuro, ya que a partir de mañana, Christian Gribaudo, Jorge Ameal o José Beraldi será el nuevo presidente.

En cuanto a lo futbolístico, Lisandro López se desgarró en la semana y quedó descartado, mientras que el romano De Rossi se perfila como titular. El Canalla no llega mal tampoco al compromiso: hace cuatro que no pierde, con 12 goles a favor en la sumatoria de esos encuentros. Pese a esto, el conjunto de Diego Cocca sabe que no puede relajarse ya que sigue en la lucha por mantener la categoría.

Dentro del historial entre ambos equipos, Boca le saca una diferencia importante al Canalla, con 68 triunfos, sobre 48 victorias del conjunto rosarino y 38 empates entre sí. Pese a la diferencia de triunfos, al Xeneize le cuesta vencer en el Gigante de Arroyito y hace seis encuentros que no vence a la Academia en su casa (con cinco victorias incluidas).

Central, por su parte, con 23 puntos y el objetivo de engrosar su promedio para el descenso, empató en la fecha pasada con Central Córdoba, en Santiago del Estero, y pretende estirar su racha positiva ante Boca, con el que no pierde desde hace siete partidos, con cinco triunfos y dos empates.

La última victoria de Boca sobre Central fue en la final de la Copa Argentina de hace cuatro años, el 4 de noviembre de 2015, cuando le ganó por 2-0 con los goles del uruguayo Nicolás Lodeiro y Andrés Chávez, en un equipo que dirigía Rodolfo Arruabarrena y en el que estaba Carlos Tevez, único que sigue en el plantel.

En la Bombonera, entre las 9 y las 18, se realizarán las elecciones en Boca. Como cada cuatro años, los socios tendrán la chance de elegir a su presidente. Para emitir su voto y figurar en el padrón deberán tener la cuota de noviembre paga.

Christian Gribaudo encabeza la lista oficialista “La Mitad más Vos” y está acompañado por JuanCrespi. Luego, hay dos listas opositoras. Jorge Amor Ameal irá junto con Mario Pergolini y Román Riquelme, el as en la manga, por el “Frente para recuperar la identidad Xeneize”. Mientras que José Beraldi y Royco Ferrari se presentan por el frente “Unidos para volver a ganar”.