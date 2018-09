Boca ganó y recuperó la sonrisa en una semana difícil

Boca recibió a Colón de Santa Fe en La Bombonera en el peor momento del ciclo de Guillermo Barros Schelotto como entrenador. Fue con suplentes que vencieron a los santafesinos por 3 a 1. Los goles de Magallán, Zárate -de penal- y Tevez. Bueno descontó para la visita.





Colón visitó al Xeneize con el fin de volver a la victoria por la séptima fecha de la Superliga, pero donde ambos tienen la cabeza puesta en las citas de la semana próxima por la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente.





El entrenador, Eduardo Domínguez, apostó por un sistema cauto, tal como se lo esperaba, con Alan Ruiz como falso nueve y con una superpoblación de mediocampistas. Esto atendiendo a lo importante que era no perder, pese a que el Xeneize presentó a mayoría de suplentes priorizando el partido de vuelta por la Copa Libertadores ante Cruzeiro de Brasil.





Cuando parecía que el DT Sabalero iba a poner lo que comúnmente se dice "poner el colectivo frente al arco", en los minutos iniciales mostró una importante vocación ofensiva, sobre todo en las pelotas detenidas. Tanto es así como Mariano González casi canta el primero, pero no estuvo fino en la definición. No obstante, el local paulatinamente se iba sintiendo más cómodo en un campo mojado por las intensas lluvias.





Tanto es así como a los 15' Santiago Magallán sorprendió a todos para poner el 1-0 para Boca y echar por tierra rápidamente con la planificación de Colón, que tenía que pensar en algo nuevo en pos de ir en busca del empate. Herido, el visitante tibiamente se adelantó y, casi sin pensarlo, casi llega al empate con un disparo de Clemente Rodríguez que demandó de una volada del golero Agustín Rossi. Pero en el último muchas veces los acercamientos en el fútbol no alcanza y el Xeneize no perdonó a los 32'.





El colombiano Villa se escapó y fue derribado en el área por Leonardo Burián y Germán Delfino no dudó en cobrar penal. El encargado de la ejecución fue Mauro Zárate, que no titubeó para establecer el 2-0. Un nuevo mazazo para el elenco de Eduardo Domínguez, que veía derrumbarse antes de lo armado en al previa, pese a que quedaba mucho tiempo por delante.





Pese a la comodidad en el resultado, la realidad es que el Rojinegro incomodó más de la cuenta al dueño de casa, sobre todo con los rompimientos de Mariano González, que merodeó el gol en varias ocasiones. Estaba claro que Boca era más, pero no le sobraba tanto como para confiarse ante un Colón quera un cúmulo de empuje y pocas ideas.





De esta manera llegó el pitazo final de Germán Delfino, que determinó que, al cabo del descanso largo, Boca se imponga a Colón por 2-0.





El complemento fue para Boca. Eduardo Domínguez dispuso el ingreso de Franco Zuculini por Marcelo Estigarribia con la meta de tener otra respuesta en el medio, que era zona de tránsito para Boca. De esta manera Mariano González se corrió a la izquierda y de golpe y porrazo, otra vez estuvo a punto de marcar un gol, pero su formidable media vuelta fue tapada por Agustín Rossi que la mandó al córner.





Se podría decir que hasta ese momento Colón ya merecía el descuento. Sin embargo, el local hizo un par de toques y quedó fácilmente en posición de gol, pero no estuvo fino con Espinoza y por eso no pudo ampliar el marcador.





Los minutos fueron pasando y poco cambiaba en la tónica: Colón yendo con lo que tenía y un Boca a la expectativa para dar la estocada final. Hasta los 20', el Sabalero tenía nueve disparos contra seis de Boca, resaltando la eficacia de uno y otro. Domínguez movió otra vez el banco y mandó al campo a Gonzalo Bueno para abrir el juego sobre la izquierda.

Pero a Boca le hacía falta algo y por eso se levantó del banco y levantó a toda la hinchada Carlos Tevez, que ingresó para renovar las opciones en ofensiva. Ante este panorama, los espacios comenzaron a notarse cada vez más. El Apache marcó el tercero y sobre el cierre llegó el único tanto de Colón por parte de Bueno. Fue 3 a 1 en La Boca. Ahora a pensar en Brasil el jueves.









Formaciones

Boca: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Fernando Gago, Julián Chicco; Christian Espinoza; Sebastián Villa y Mauro Zárate. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Colón: Leonardo Burián, Gustavo Toledo, Erik Godoy, Emmanuel Olivera, Clemente Rodríguez, Christian Bernardi, Mariano González, Matías Fritzler, Adrián Bastía, Marcelo Estigarribia y Alan Ruiz. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: PT 15' Lisandro Magallán y 32' Mauro Zárate, de penal (B); ST 35' Carlos Tevez (B) y 41' Gonzalo Bueno (C).

Cambios: ST 0' Franco Zuculini x Estigarriba (C), 21' Gonzalo Bueno x Gónzalez (C), 27' Nicolás Leguizamón x Adrián Bastía (C), 30' Carlos Tevez x Mauro Zárate (B), 36' Pablo Pérez por Nández (B) y 37' Emanuel Reynoso x Villa (B).

Amonestados: Gino Peruzzi, Pablo Pérez y Lisandro Magallán (B); Franco Zuculini (C).

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: Alberto J. Armando.