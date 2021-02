Boca espera por Tevez para enfrentar a Sarmiento

Carlos Tevez, quien no participó este martes del entrenamiento del plantel de Boca Juniors en el predio de Ezeiza, tras la muerte de su padre el domingo pasado, retomará el trabajo en los próximos días y será titular ante Sarmiento de Junín, el domingo próximo en la Bombonera. El capitán xeneize regresó de urgencia y con permiso especial desde Rosario en la tarde del domingo y no fue parte del equipo que derrotó por 1-0 a Newell's Old Boys.