Boca, de escándalo en escándalo

El último pucho de Osvaldo (mayo de 2016)

Daniel Osvaldo cerró su segundo ciclo en Boca (tan conflictivo como el primero) con un cigarrillo en el vestuario visitante del Gran Parque Central de Montevideo. Fue después del partido de ida de la Libertadores 2016. El delantero, que desde su llegada al club mantenía una relación tensa con Guillermo, rescindió su contrato por decisión del DT y la dirigencia.

Centurión, capítulo 1 (septiembre de 2016)

Luego de una noche de fiesta en un boliche, Ricardo Centurión protagonizó un accidente con su auto BMW en Avellaneda. En un principio, el jugador dijo que no estaba manejando en ese momento, pero su relato chocó con el de los otros involucrados en el accidente, quienes afirmaron que Centu iba al volante, que tenía unas copas de más y que se escapó del lugar del hecho rápidamente. No hubo sanción y todo quedó en una charla con Guillermo.

Agustín Rossi, denunciado por su ex novia (enero de 2017)

El arquero recién firmaba su contrato con Boca y ya quedaba envuelto en un escándalo: Bárbara Segovia, su ex pajera, lo había denunciado en octubre de 2016 por violencia de género, pero el caso tomó relevancia recién en enero. "Tuve miedo de morir cuando me encerró en un departamento y me amenazó con una gillette", escribió la joven en su muro de Facebook, donde además posteó fotos de moretones en su cuerpo.

Pavón y Silva, en vivo por la madrugada (abril de 2017)

Cristian Pavón y Jonathan Silva hicieron una tranmisión en vivo por Instagram desde la concentración previa al partido con Vélez. El principal problema: lo hicieron a la madrugada. Circuló en las redes sociales la versión de que los jugadores estaban fumando, aunque las supuestas imágenes nunca aparecieron. Guillermo no ocultó su fastidio: "Todo es mundo sabe que jugué acá diez años y tengo en claro las responsabilidades", aseguró.

Centurión, capítulo 2 (mayo de 2017)

Melisa Tozzi, ex novia de Centurión, lo denunció por violencia de género y aseguró que el atacante la "ahorcó" y le "astilló tres dientes". Además, agregó: "En distintos estados de ebriedad no entiende que no quiero estar más con él y se pone agresivo". El escándalo detonó en las semanas en que Boca debía definir si compraba su pase del jugador –que en ese momento estaba lesionado- al San Pablo de Brasil.

Centurión, capítulo 3 (julio de 2017)

En las redes sociales se viralizó una imagen de Centurión posando con una escopeta. El jugador y su entorno aseguraron que se trataba de una foto vieja, pero la explicación no terminó de convencer a Angelici ni a Guillermo. La imagen, que formaba parte de la causa que le había iniciado su ex pareja por violencia de género, no era la primera de Centu con un arma de fuego: ya había quedado envuelto en un escándalo similar durante su etapa en Racing.

Centurión, capítulo 4 (julio de 2017)

Ricky tenía todo arreglado con Boca pese a la serie de escándalos que había protagonizado y a la resistencia de Daniel Angelici, que entendía que el jugador era una bomba de tiempo. Mientras sus compañeros lo esperaban en la pretemporada de Ciudad del Este, Ricky salió con amigos a un boliche de Lanús y quedó envuelto en una pelea. Fue la gota que rebalsó el vaso. Finalmente se fue al Genoa de Italia.

A las piñas en Punta del Este (enero de 2018)

Nahitan Nández estaba con sus amigos en una fiesta y terminó a las trompadas con otro hombre que se propasó con su mujer. Hubo una denuncia penal, pero finalmente los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo económico y el uruguayo pudo retornar a Argentina para comenzar la pretemporada junto al resto de sus compañeros.

La grave denuncia contra Barrios y Cardona (enero de 2018)

Wilmar Barrios y Edwin Cardona también fueron denunciados por violencia de género. Juan Cerolini, el abogado de las presuntas víctimas, aseguró que "hubo amenazas con un cuchillo", y Daniel Angelici, presidente del club, destacó que no le temblará el pulso para sancionar a los jugadores si se confirma la gravedad de los hechos.