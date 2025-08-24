Boca empata sin goles con Banfield en La Bombonera

Después del triunfo 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, Boca ya juega ante el Taladro. El partido es arbitrado por Nicolás Lamolina.

Luego del categórico triunfo en Mendoza ante Independiente Rivadavia por 3-0, Boca empata con Banfield 0 a 0 por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, en el encuentro que se juega en La Bombonera. Miguel Ángel Russo repitió el 11 titular.

A los 7 minutos , el Xeneize avisó con una pelota parada: Paredes envió un centro al segundo palo y Di Lollo buscó el frentazo, pero la marca de Alexis Maldonado impidió el remate. Poco después, a los 9 , Lautaro Blanco sacudió desde afuera con un zurdazo que llevaba destino de red, pero Facundo Sanguinetti voló espectacularmente para mandarla al córner en la primera gran atajada de la tarde.

Con el correr de los minutos, Boca inclinó la cancha. A los 15’ ya dominaba el trámite, aunque sin lograr profundidad frente a un Banfield cerrado y ordenado en defensa. La polémica llegó a los 23’, cuando Cavani cayó dentro del área ante la marca de dos rivales. Todo Boca pidió penal, pero el árbitro Nicolás Lamolina, en sintonía con el VAR, dejó seguir.

El asedio continuó. A los 26’, tras una combinación entre Cavani y Paredes, el volante probó de volea pero otra vez apareció Sanguinetti para ahogar el grito. En la jugada siguiente, el arquero se lució con un manotazo ante un cabezazo de Marco Pellegrino.

La chance más clara estuvo en los pies de Miguel Merentiel a los 34’: el delantero uruguayo quedó cara a cara con el arquero, enganchó para definir pero demoró demasiado y Alexis Maldonado salvó casi sobre la línea con el pecho. Una ocasión increíble desperdiciada por el equipo de Miguel Ángel Russo.

Hasta los 38 minutos, el resultado sigue 0-0, con Boca volcado en ataque, generando varias situaciones claras pero sin eficacia, y Banfield sostenido en la figura de su arquero Sanguinetti, responsable de que el marcador se mantenga en silencio.

Síntesis

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Juan Luis Alfaro, Ignacio Abraham; Martín Río, Lautaro Ríos; Gonzalo Ríos, Frank Castañeda, Rodrigo Auzmendi; Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Nicolás Lamolina. Estadio: Alberto J. Armando.