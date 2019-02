Boca, el único grande que no llevó visitantes en la Superliga

n la próxima fecha de la Superliga,River podrá llevar sus hinchas ante Banfield en lo que será su cuarto partido con ésta posibilidad. Para Independiente y Racing, fueron tres los encuentros, mientras que para San Lorenzo, dos. ¿Y Boca? Cero.

En lo que va de la Superliga, el Xeneize es el único de los grandes que no pudo llevar a sus hinchas a las canchas del interior y la Provincia de Buenos Aires.

La polémica toma más fuerza cuando se analiza la cantidad de partidos en los que sí lo pudieron hacer los otros cuatro grandes, con el eterno rival a la cabeza.

El delantero del equipo de la Ribera Darío Benedetto se refirió a la situación en diálogo con Estudio Fútbol y fue claro: "Si no todos tienen la oportunidad de ir, que no vaya ninguno. A Boca no le permitieron llevar visitantes todavía y es una lástima porque es lo más lindo de nuestro fútbol, más allá de que todavía hay que solucionar muchos problemas con el tema de las hinchadas. Si se prohíbe, que sea para todos. Sino, que dejen ir a todos", sentenció.

Lo cierto es que el motivo oficial por el que suele darse que Boca no pueda llevar visitantes es que el club local quiere que sea el Xeneize el que se encargue de la venta de entradas, algo que desde las oficinas de Brandsen 805 nunca aceptaron. Así, los clubes locales no suelen aceptar las condiciones y por eso desisten de recibir a los hinchas de Boca.

¿Contra quiénes pudieron llevar visitantes los otros grandes?

River: Estudiantes, Banfield, Colón y Godoy Cruz

Independiente: Banfield, Newell's y Estudiantes

Racing: Lanús, Talleres y Aldosivi

San Lorenzo: Godoy Cruz y Defensa y Justicia