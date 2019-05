Boca ante el Bicho en La Paternal

Boca Juniors visitará hoy a Argentinos Juniors en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Superliga , que se definirá el fin de semana en La Bombonera. El encuentro se jugará a partir de las 18.45 en la cancha de Argentinos, ubicada en el barrio porteño de La Paternal, será arbitrado por Mauro Vigliano y televisado por Fox Sports Premium.

El encuentro revancha se jugará el domingo 26 en también desde las 18.45 y el ganador de la serie jugará la final del flamante torneo ante el vencedor de la llave que dirimirán Tigre y Atlético Tucumán.

Argentinos Juniors viene de eliminar a Gimnasia y Esgrima La Plata con un resultado global de 2 a 1. El encuentro de ida disputado en La Paternal finalizó en empate sin goles, mientras que la vuelta en La Plata fue victoria para el Bicho por 2 a 1. Para enfrentar a Boca por la primera semifinal de la Copa Superliga, retornará el marcador central Carlos Quintana dentro de los once titulares de Argentinos, que ingresará por Jonathan Galván.

El defensor regresará tras la suspensión que recibió luego de ser expulsado en la ida de los cuartos de final ante Gimnasia.

Por otro lado, Damián Batallini y Leonardo Pisculichi continúan recuperándose de sus lesiones, por lo que no estarán disponibles.

Boca Juniors, en tanto, tuvo una peleadísima serie ante Vélez Sársfield, donde no pudieron sacarse ventajas en el tiempo reglamentario.

El Xeneize otra vez fue letal en la definición por penales y se quedó con el pase a la semifinal. El lugar del expulsado Carlos Izquierdoz sería ocupado por Junior Alonso, quien el jueves fue titular frente a Vélez, por lo que ingresaría un mediocampista (y se modificaría el esquema).

En caso de que el entrenador decida mantener el 3-4-3 que utilizó ante el Fortín, el que entraría sería Frank Fabra.

El otro interrogante pasa por saber en qué condiciones está Darío Benedetto, quien ingresó en el segundo tiempo luego de una contractura en el aductor derecho que lo había dejado afuera del choque de ida. La idea de Alfaro es que Mauro Zárate y Carlos Tevez sigan entre los titulares.

Del otro lado del cuadro de la Copa de la Superliga se encuentran Tigre y Atlético Tucumán luchando por meterse en la final.

La final de la Copa de la Superliga está prevista para el domingo 2 de junio a un único partido a celebrarse en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

MÁS JUECES. La AFA confirmó que no habrá dos árbitros más para el partido de hoy entre Argentinos y Boca, por la ida de las semifinales de la Copa de la Superliga. Si bien se había indicado que la dirigencia del Bicho realizó un pedido, indicaron que solo se trató de una sugerencia. Desde el organismo descartaron la posibilidad debido a la proximidad del encuentro y porque no daban los tiempos para organizarlo en el choque de hoy entre Tigre y Atlético Tucumán. Como no se implementará en estos primeros enfrentamientos, tampoco lo harán en las revanchas.

Lo que se evalúa es incluir a esos dos árbitros (uno detrás de cada arco) para la final, que se disputará el domingo 2 de junio a las 18.45 en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba). Al tratarse de un partido definitorio y en cancha neutral existe la chance de que haya seis jueces.