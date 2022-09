BMX: Marcos Fuentes se trepó a lo más alto del podio

marcos fuentes BMX.jpg

La cita fue en Santiago en una pista esquiva para Fuentes. “La competencia fue buenísima y corrí en una pista donde siempre tuve problemas. Nunca pude ganar bien ya que siempre me pasaba algo, o me caía, chocaba o largaba mal, pero algo me pasaba”.

Más adelante desarmó cada día de competencia y contó: “El primer día de competencia quedé quinto. Tuve una buena largada, pero me pasé en el primer salto y eso me dejó quinto en el Panamericano. Al día siguiente fue la Copa Latina y obviamente quería revertir todo y gracias a Dios se dio todo. Gané clasificatoria, semifinales y la final. Estoy más que contento por este resultado y muy agradecido con mucha gente que me apoyó para que yo sea parte de esta competencia como por ejemplo en mi trabajo, entre otros tantos. Fueron el gran puntapie para que yo fuera a Santiago. Mis agradecimientos a mis jefes Cristián, Solange, Sergio y Eugenia y Paula de recursos humanos de Familia Bercomat. Gracias a ellos puede participar. También estoy muy agradecido a mi familia, mis hijos y mi esposa que fue quien me mantuvo fuerte para poder ir. Además a una familia de Catamarca, a Maxi y Romina que me alojaron allá y me hicieron sentir cómodo. A mi entrenador que está en Francia. El supo ayudarme a manejar la situación por cómo estaba yo con mi estado de ánimo. Después a todos mis sponsors como Ricardo Rendos que siempre está ahí con la alimentación y los suplementos”.