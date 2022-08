BMX: marche otro Mundial para Marcos Fuentes

fuentes 2.jpg

Más allá de los resultados Fuentes se muestra satisfecho de poder acumular un nuevo Mundial y más teniendo en cuenta las condiciones en la que entrena en la pista que está en el Parque Gazzano. “Más allá de los resultados me sentí muy bien y con el nivel. Sentí que podía llegar a una final, pero esto es un Mundial y acá no se puede cometer ni un error respecto de lo que es un Argentino, un Panamericano donde uno se puede recuperar de los errores. El nivel cambia un poco más y sobre todo acá en Francia donde no se puede regalar nada, no podes ni suspiras porque te pasaron”.

Claro está que el nivel en suelo francés fue tremendo. “El nivel fue muy bueno y yo lo sabia desde un principio, por la pista y por los competidores. Había que estar preparado para todo. No me siento ni mal, ni defraudado. Di lo mejor de mi, todo lo que tenía y no se pudo porque falto esa cuota de suerte ya que el nivel lo tenía, la tranquilidad y la técnica. Tenía todo, pero simplemente no se dio, fue un error en la competencia y en un Mundial se paga caro. Me siento bien. Obvio que en el momento tenes calentura porque sabía que había para más, pero ya está, quedó ahí. Caliente, pero me vengo con que di todo en la pista. Esto te da fuerzas para seguir luchándola. Sabemos que en algún momento se dará. Tenemos todo y vamos a buscar lo que faltó. Lo pienso y no tanto. El nivel lo tenemos y se vio en una categoría muy pareja y eso lo hizo difícil. Igual me gustó porque nos marca donde estamos parados y que es lo que tenemos que mejorar. También sabemos lo que tenemos que reforzar. Estoy muy contento por poder haber correr este mundial porque fue una locura en todo sentido, en lo organizativo, la pista, el nivel fue increíble. Me vuelvo contento más allá de querer traer una final. Se dio así y así es el deporte. Hubo muchos favoritos que quedaron afuera en las clasificatorias y eso mostró el nivel que hubo acá. Una final era para cualquiera. Todo lo que sucedió acá fue una locura”.