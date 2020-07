Billar: "Atacó a uno de nuestros cimientos"

Claudio Passuti fue reelecto en noviembre del año pasado como presidente de la Asociación Civil Entrerriana de Billar(ACEB) y su mandato se extenderá hasta el 2021. Desde lo institucional la ACEB venía duplicando la cantidad de socios desde el período anterior y esta temporada se iba a llegar a las cincuenta mesas profesionales en la provincia. Pero, además de ser dirigente, el paranaense es jugador y este año lo comenzaba con el segundo lugar del Ranking Nacional, en Primera Categoría de Pool y los objetivos pasaban por llegar a la cima. Ayer, desde su casa donde tiene su propia mesa, Passuti, habló con Ovación respecto de cómo pegó el coronavirus.

—¿Como pegó la pandemia?

—Como a todas las actividades humanas esta pandemia dio un gran golpe, desde lo humano principalmente hasta en lo económico e institucional. El billar es un deporte que ejerce una gran función en el esparcimiento mental y espiritual de quienes lo practican. Desde allí que atacó a uno de nuestros cimientos más importantes socavando este factor. En lo económico, los clubes y bares donde se practica están totalmente devastados. También atacó a las instituciones al no poder seguir sirviendo como punto de encuentro y sostén de las actividades humanas. La ACEB venía creciendo todos los años en forma consecutiva y al iniciar el 2020 habíamos duplicado las afiliaciones y actividades para el corriente. Te imaginarás que vislumbrábamos un horizonte impresionante. Habrá que volver a trabajar para continuar con dicha senda de éxitos.

—¿Pérdidas económicas?

—Las pérdidas las están teniendo los clubes y bares principalmente, ya que tienen sus costos fijos que no han variado y son falsamente contenidos por el estado. Estos lugares son el núcleo que sostiene muchísimas actividades deportivas y de esparcimiento. Y están cerrados sin poder funcionar. Los deportistas no están tan afectados en este sentido, excepto los que perciben ayudas económicas o las ganancias por su desempeño y sponsors. Asimismo, profesores y preparadores están totalmente sin actividades.

—¿Qué planes se van cayendo desde lo deportivo?

—En un principio todo el calendario. Solo se pudo iniciar parte del Nacional y Provincial en una primera fecha y luego se suspendió todo. Desde el aspecto educativo no se pudo realizar ninguna actividad de lo programado para este período. Seguramente será un año perdido en números deportivos, servirá como punto de inflexión para las siguientes temporadas.

—Vos tenés mesa en tu casa, eso, imagino, ayuda mucho a la hora de entrenar.

—Sí, tener material propio para entrenar es una ventaja. Estar en actividad hace que uno no pierda ciertas sensaciones del ritmo del juego. De todos modos no se compara con la competencia ya que esa adrenalina no hay forma de virtualizarla en una práctica. Se pueden realizar infinidad de ejercicios que a la hora de la verdad, sirven y mucho. De pasar de entrenar unas cuantas horas a la semana, estoy haciendo practicas cortas de una hora, como para mantener el pulso, ya que no hay miras de inicio de actividades.

—¿El resto de los jugadores de la provincia cómo hace?

—La realidad es que hay unos doscientos jugadores federados en la provincia y cerca de cincuenta mesas profesionales, la gran mayoría de ellas en las salas. Así que son pocos los que tienen acceso a una mesa para estar en práctica. Con ellos hacemos algunas competencias virtuales, adecuando los reglamentos para jugar en distintos lugares, se hace llevadero y divierte bastante, no son competencias oficiales, es más como sostén emocional. Cuando inicien los torneos, será muy difícil para los que estuvieron tanto tiempo parados, ellos estarán en una notoria desventaja. Haremos lo posible desde ACEB para equilibrar esa situación.

—¿Novedades del regreso?

—No, en absoluto. Como toda actividad estamos en total desconcierto de como avizora el futuro. Todos los planes que hemos desarrollado, ha sido desechado y vuelto a poner en tela de juicio y nuevamente descartado.

En su casa, con una mesa de 92 años

Claudio Passuti posee desde hace un tiempo una mesa añeja, pero muy bonita y apta por sobre todas las cosas para practicar en plena cuarentena. De este modo, más allá de que no es lo mismo, el jugador de Paraná se mantiene activo con su deporte.