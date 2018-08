Marcelo Bielsa ofreció su primera conferencia de prensa como entrenador del Leeds United y ya desde el comienzo dejó su huella con una aclaración previa.





"Me gustaría decir que mi inglés es malo, me sentiría avergonzado si me escuchara hablar en inglés. Pero lo voy a mejorar, quiero mejorarlo", afirmó el entrenador en un costoso inglés. Luego amagó a continuar, pero remató en castellano: "This is... quería decir eso antes de empezar".





Embed