Betsabé Páez, lista para Bolivia

Andrés Martino / Ovación

amartino@uno.com.ar

La atleta de Crespo Betsabé Páez, de 26 años, dirá presente en el Campeonato Sudamericano Indoor de Cochabamba, Bolivia, cuando arranque febrero.

La entrerriana, a quien persiguen periódicamente las lesiones, estará participando en la disciplina de salto en alto y antes de hacerlo habló con Ovación respecto de las sensaciones de poder representar al equipo nacional una vez más dentro de su exitosa carrera deportiva.

—¿Qué significa haber clasificado ?

—Estoy muy contenta y humildemente orgullosa de haberlo logrado, y digo humildemente y orgullosa porque como muchos saben mi camino en lo deportivo no ha sido nunca fácil. Tuve que lidiar desde 2011 hasta acá con lesiones y situaciones personales muy complejas, en las cuales siento que he muerto y renacido cual ave Fénix incontables veces. Hace tres meses en una competencia tuve una lesión grave, al borde de cortar los ligamentos de mi tobillo del pie de salto y corría riesgo mi 2020 y este tipo de cosas me vienen sucediendo desde 2011, cada año, pero con mucha voluntad, amor y acompañamiento de mi círculo más íntimo pudimos lograr la clasificación. Estoy emocionada por eso y agradecida de haberme podido levantar una vez más, de haber generado nuevos aprendizajes y forjar valores como la resiliencia, el trabajo en equipo, la excelencia y demás porque esas son las cosas que te quedan para la vida entera, adentro y afuera de la pista.

Ser convocada por el equipo nacional es la consecuencia de haber disfrutado del camino y aprendido en cada etapa sin pensar demasiado en la meta, sino en el ir de a un día a la vez viviendo el momento presente.

—¿Cuáles son las metas que te vas a proponer?

—La única meta que me propuse es ser feliz con lo que decida hacer en cada momento de mi vida. Aprendí que poner expectativas no es sano para mí, que me impedía disfrutar del momento presente, que en definitiva es lo único que tenemos. Tener la cabeza puesta siempre en metas me generaba estrés, preocupación y no lo estaba disfrutando de esa forma. Hoy me enfoco en entrenar cada día, compartir grandes charlas con mi entrenador que tiene 87 años, reírme de sus historias y tratar de no odiarlo tanto cuando me manda a hacer pasadas de 500 metros (risas). Dejé de ir yo por los logros, pero ellos están viniendo a mí como consecuencia de estar disfrutando del camino.

—¿Con qué nivel pensás que te vas a encontrar?

— El nivel claramente va a ser muy fuerte. Estamos en un año olímpico y esta competencia suma puntos para el ránking mundial, por lo tanto van a estar todos con mucha hambre de gloria y bien preparados.

— ¿Cuál es la marca que vas a buscar si es que vas tras ella?

— No voy a buscar ninguna marca en especial. Voy a buscar hacer lo mejor que pueda en ese momento considerando el contexto en el que llego.

LA DELEGACIÓN. Ya se hizo oficial el plantel de atletas argentinos que viajarán a Cochabamba para competir en el Campeonato Sudamericano Indoor, un evento que contará con la presencia de 13 países y tendrá lugar el sábado 1º y domingo 2 de febrero.

Betsabé Páez es uno de los nombres que aparecen en la nómina para representar al país en la cita continental, en la especialidad salto en alto.

La crespense nuevamente integrará el selecto grupo de deportistas que viajarán en este caso a Bolivia, y será la primera competencia de ese nivel para ella en 2020.

Pero además de la nacida en Crespo aparecen dos entrerrianos más que tratarán de hacer el mejor papel posible en una competencia que presentará el mejor de los niveles en sus atletas.

Ellos son Federico Bruno de Concordia (participa en 1.500 metros) y Pablo Zaffaroni de Concepción del Uruguay (lo hace en salto con garrocha).

En total son 18 los atletas argentinos que se están instalando en Cochabamba para entrenarse en el Estadio Municipal de esa ciudad a la espera de la competencia.

Al equipo Albiceleste lo componen: Germán Chiaraviglio y Pablo Zaffaroni (salto con garrocha), Maximiliano Díaz (salto triple), Elián Larregina (400 metros), Agustín Carrera (vallas), Carlos Layoy (salto en alto), Noelia Martínez (400 metros), Federico Bruno y Diego Lacamoire (1500 metros), Mariana Borelli (800 y 1500 metros), Franco Florio y Otilio Rosa (60 metros), Leandro Paris (800), Renzo Cremaschi (60 metros con vallas), Federico Guerrero (salto triple), Victoria Woodward (60 metros llanos), Florencia Lamboglia (60 metros con vallas) y Betsabé Páez (salto en alto).

El certamen que se hace en suelo boliviano contará con la participación de atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y Uruguay. Se espera un gran nivel de competencia en todas las disciplinas.

Se adelanta. El atleta santafesino Germán Chiaraviglio disputará hoy su primera prueba del año en el torneo nacional indoor (bajo techo) de Bolivia, que será en el mismo escenario.