Betsabé, ante el salto más importante de su vida

"Todo se desencadena hace un año, donde en una competencia me corté el cruzado del ligamento de la rodilla. Al tiempo se declara la pandemia y sabía que me tenía que operar. Tras todas las gestiones me pude operar por primera vez la rodilla el 20 de mayo en Buenos Aires. Me volví a Crespo para hacer la rehabilitación porque en Buenos Aires no estaban habilitados los kinesiólogos. Tuvo algunas complicaciones y a los cinco meses me tienen que volver a realizar una cirugía porque se me había hecho un fibrosis", dijo.

Luego agregó: "Me operan de nuevo el 20 de octubre la rodilla y desde ese momento venía todo bien pero seguía sintiendo una molestia en la pierna y por eso el 13 de enero me vuelven a operar.

Era hacer una artroscopia y sacar un poco la fibrosis que había quedado y volvía a Rosario a realizar la recuperación con los kinesiólogos de atletismo que están en Rosario; y el plan que tenían es que volvía a entrenar a mediados de febrero en Cenard (Buenos Aires), que es donde estoy viviendo por el deporte".

"En la última operación a los cinco días arranqué con un dolor muy fuerte en la rodilla y eso es porque había entrado una bacteria que me comenzó a paralizar toda la pierna, que fue literalmente en 24 horas. Me comencé a descompensar mal en todo el cuerpo y ahí voy al sanatorio donde dieron que era una bacteria que había generado una infección muy grave. En eso tenían que operarme rápidamente porque si se hacía septicemia podría haber muerto. Me operaron de urgencia y luego de eso quedé internada con tratamiento de antibióticos por venas y ya hace una semana que estoy internada. En el medio se me diagnostican coronavirus y se ve que me contagie en la cirugía o en el hospital. Me queda una semana más de internación y de tratamiento de antibióticos para luchar con una bacteria que tiene a comer los tejidos, ligamentos y huesos", manifestó la entrerriana.

"Quiero agradecer de todo corazón a todos los que se comunicaron. Amigos de todo el país por la situación que estoy atravesando. Estoy muy agradecida", dijo emocionada.

Un tratamiento muy caro

"Al no tener Obra Social, ya que me dieron de baja la del Enard por atleta, tuve que pagar todo de forma privada. Llegué a un Hospital Privado debido a que los médicos que estaban en el tratamiento se encontraban trabajando acá. Ahora estoy en un hospital público, donde me están dando los medicamentos necesarios. El tratamiento es muy caro y tuvimos que afrontar el gasto y por eso mi familia y amigos organizaron una movida", dijo.