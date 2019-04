Bértoli: "No tengo más nafta"

Se fue un grande de verdad, uno que marcó una era que seguramente será difícil de igualar, por no decir imposible.









Sebastián Bértoli le dijo basta al fútbol con el objetivo cumplido: El Gringo y sus compañeros sufrieron, pero lograron dejar a Patronato en Primera.





"La gente, excelente. Cancha llena como queríamos. Yo en la presentación del plantel lo dije, soñaba con volver a llenar la cancha y gracias a Dios la gente sí nos acompañó. Este año se valoró mucho seguir en Primera. Saludos a la gente por todo el apoyo en el final", fue la reflexión del uno respecto de gran marco de público que tuvo el cotejo frente a Argentinos Juniors.







"Le agradecí mucho a mis compañeros. Fue un año duro y tuvimos un montón de momentos difíciles y lo terminamos de esta manera, así que otro objetivo más cumplido gracias a Dios. La institución sigue en Primera cuando los márgenes se siguen achicando", contó Seba, dejando en claro que este año fue bravo de verdad.







Finalmente Sebastián habló de su futuro, cuáles serán sus pasos a seguir de ahora en adelante. "Ahora voy a acompañar el proceso, seguiré entrenando, pero no juego más. Federico Costa (arquero suplente) hace tres años que me acompaña y en la Copa tendrá su chance de mostrarse", sentenció.





"Nos sacamos esto de encima y quedamos"





Fue, junto al arquero Sebastián Bértoli, una de las grandes figuras del match frente al Bichito de La Paternal. El cordobés Gabriel Carabajal la rompió. Corrió, trató de jugar y encima metió los dos goles, el primero una obra de arte. "Nos sacamos esto de encima y por suerte ya nos quedamos. Tuvimos lo que tuvimos en la mayoría de los partidos que hemos jugado de local porque de visitante nos costó un montón. Tuvimos mucha intensidad, mucha ganas y concretamos las dos jugadas que tuvimos y Seba nos salvó a lo último sacando una pelota impresionante. Complementándonos todos juntos y corriendo, como es la única manera que tenemos de ganar llegamos al triunfo", analizó un jugador que a Patronato le dio muchos resultados en la Superliga.

El entrenador Mario Sciacqua dijo en conferencia que en el Rojinegro se formó un grupo, algo que el volante admitió. "Obviamente, y si no existe eso es muy difícil ganar, lograr objetivos y convivir. Somos 30 peronas y si no lográs una convivencia sana se hace muy difícil. La verdad que estuvimos muy bien todo el año y por suerte pudimos lograrlo".

Es complicado, todos los días venir a entrenar. Sabés que estás en la zona baja, lo que te jugás, que si pierde uno, si gana el otro. La verdad que es difícil", confesó Gabriel respecto de lo que se siente luchar por la Permanencia.

Por último el mediocampista habló de los goles y no dudó en confesar que fueron los más importantes de su carrera. "Yo creo que sí que lo fueron. Obviamente que el trabajo en grupo, la tarea del equipo es lo más importante, pero dejar a un equipo en la Primera División es muy importante".











Lágrimas, abrazos, recuerdos, la familia, los amigos y mucho más seguramente se le cruzó por la cabeza al referente. "Yo jugué mi último partido y no tengo más nafta". confesó en la zona de camarines, donde estuvo Ovación, y agregó respecto de este final que tuvo mucha angustia, pero que ahora se celebra casi como un título. "Fue un final soñado, aunque quería que sea con el cambio. Estuve con varios partidos que tuve que decidir. Me siento a pleno y feliz. Nos jugamos muchas cosas. Sorprendimos a todos por quedarnos en Primera. Nadie nos nombró. Todos daban como salvado a Tigre. Me voy muy contento"."Bértoli marcó una era", dijo Damián Lemos, dejando en claro que no será fácil su reemplazo. En este sentido el Ruso dijo: "Los muchachos me dijeron muchas cosas. Yo sé que por ahí absorbo muchas cosas que a ellos no les llegan, presiones y demás. Imaginate como estuvo mi teléfono esta semana, explotó de mensajes y la mayoría positivos, pero que te llenan de responsabilidad. Lo que dijo Damián (Lemos) es verdad. Ojalá que los muchachos que sigan en el club tengan la entereza de afrontar esos momentos y que el equipo siga creciendo, porque la institución es lo más importante en definitiva".