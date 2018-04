Bértoli: "Minimizan mucho lo que hemos logrado"

Patronato consiguió el objetivo de asegurar su permanencia en la Superliga cuando restan cuatro fechas para el final de temporada. A pesar de la derrota sufrida ante Estudiantes de La Plata, el Pueblo Rojinegro pudo apretar el puño y celebrar su continuidad en el círculo superior del fútbol argentino por la caída que sufrió Chacarita ante Colón de Santa Fe.

De todos modos, no hubo clima festivo en las gradas del Presbítero Bartolomé Grella. La derrota ante Estudiantes de La Plata generó preocupación, más allá de la realidad.

Sebastián Bértoli, capitán y símbolo del Santo, habló después que el elenco de barrio Villa Sarmiento cristalizara el desafío trazado a inicios de año. Se lamentó por la poca valoración que existe sobre la campaña que está realizando el representante entrerriano que milita en la elite. "Me duele mucho cómo minimizan lo que hemos logrado", subrayó, en declaraciones a La Cábala.

"La derrota de Chacarita fue confirmar el objetivo. En la semana había declarado que si no manteníamos la categoría era una catástrofe. Más allá de que nuestro juego era ilógico, sabíamos que era casi imposible que Chacarita gane cinco partidos seguidos y nosotros los perdamos. Si pasaba eso ellos se merecían quedar en Primera y nosotros descender. Estoy seguro de que conseguimos el objetivo por lo que hemos sumado y no porque Colón le ganó a Chacarita. Sí es importante haberlo hecho cuatro fechas antes", interpretó.

En la continuidad de su testimonio, Bértoli recordó en la situación en la que se encuentra Patronato cuando restan cuatro capítulos para el cierre de temporada de la Superliga. "Me duele mucho cómo minimizan lo que hemos logrado. No estamos al borde del abismo. Creo que seguimos errando el análisis desde todo punto de vista y desde todo sector. Lo dije ayer (por el domingo) después del partido. Estamos confundidos y no entendemos que enfrentamos a un equipo que hace unas semanas enfrentó al Santos de Brasil por Copa Libertadores. Recuerdo también que hubo malestar cuando empatamos con Godoy Cruz, que fue el segundo partido del año. Trato de mantener siempre los pies sobre la tierra y doy mi punto de vista y estamos errados en muchos análisis", opinó.

El experimentado arquero lamentó la irregularidad en la que transita el equipo durante la presente temporada. "No hemos podido construir tres partidos regulares y ese es el gran problema que tuvimos durante todo el torneo. Por eso me dolió mucho el partido ante Arsenal, porque era el encuentro para confirmar el gran partido que habíamos hecho ante (Rosario) Central y dimos una imagen opuesta. Podemos hacer la mejor arenga del mundo, pero hay cuestiones individuales que tienen que nacer de cada uno y lamentablemente en ese partido no salieron las cosas como pretendíamos. Pudimos empatar, pero no nos conformamos porque fue un punto para sumar. Y ese fue el gran problema que tuvimos durante todo el torneo.

El 30 de junio finaliza su contrato. Todos los caminos conducen a una nueva renovación de su vínculo laboral. "Este año me sentí mejor en el rendimiento específico del arco. Tuve rendimientos que sirvieron para sumar puntos. Igual no analizo mi continuidad desde lo deportivo y lo físico sino desde otros aspectos. Sé que de parte de la dirigencia está la intención de que siga y de mi parte también. Es cuestión de sentarnos a hablar y planificar de todo un poco. Tengo ganas de dar una opinión extradeportiva porque me duele mucho ver la cancha como se está viendo y entre todos tenemos que buscar la solución a eso", concluyó.





A pensar en la visita al Sabalero





Después de haber gozado día de descanso Patronato retornará hoy a los entrenamientos pensando en el encuentro que disputará el lunes, desde las 19, ante Colón de Santa Fe. La jornada laboral se llevará adelante hoy a partir de las 16 en el predio La Capillita. Para visitar al Sabalero el entrenador Juan Pablo Pumpido no podrá contar con Walter Andrade y Damián Lemos, expulsado ante Estudiantes. A su vez aguarda por la evolución de Gastón Gil Romero, ausente ante el Pincharrata por un esguince de rodilla.